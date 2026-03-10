زيادة أسعار الوقود.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات



بورسعيد- طارق الرفاعي:

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، زيادة تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات الأخرى، عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين.

وبلغت تعريفة الركوب بميناء بورسعيد البري بين المحافظات: خط بورسعيد المرج 137 جنيها، وبورسعيد الإسماعيلية 63 جنيها، بورسعيد السويس 120 جنيه، بورسعيد الزقازيق 120 جنيه، بورسعيد فاقوس 100 جنيه، بورسعيد القنطرة غرب 52 جنيه، بورسعيد المنزلة 52 جنيه، وبورسعيد دمياط 43 جنيها، بورسعيد دمياط الجديدة 65 جنيها، وبورسعيد المنصورة 86 جنيه، وبورسعيد المحلة الكبري 120 جنيه، وبورسعيد طنطا 125 جنيها، وبورسعيد الإسكندرية 155 جنيها.

أعلنتها محافظة بورسعيد، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، موجها بضرورة تكثيف حملات المرور لمتابعة التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة وعدم حدوث أي مخالفات في هذا الشأن.