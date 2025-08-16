لن تتوقع.. 6 أسباب وراء العطس المستمر

العطس المتكرر والمستمر قد يكون مزعجًا ويؤثر على جودة الحياة اليومية، لكن وراءه أسباب متنوعة تتراوح بين الحساسية والالتهابات وصولًا إلى عوامل بيئية أو دوائية.

تساعد معرفة هذه الأسباب على توجيه العلاج المناسب وتخفيف الانزعاج وفق موقع"Healthline".

الحساسية

تفاعل الجهاز المناعي مع مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح، وعث الغبار، وبر الحيوانات، والعفن من الأسباب الشائعة للعطس المستمر؛ حيث يُطلق الجسم مادة الهيستامين المسببة للرشح والعطاس.

الالتهابات التنفسية الفيروسية

التعرض لنزلات البرد أو الإنفلونزا يهيّج الأغشية المخاطية للأنف، ما يؤدي إلى العطس المستمر كآلية دفاعية لطرد الفيروسات.

التهاب الأنف غير التحسسي

يحدث العطس دون تحسس يُذكَر، نتيجة لتفاعل الأنف مع عوامل مثل تغيرات الطقس، دخان السجائر، التلوث، الروائح القوية، أو الأطعمة الحارة. وهذا النوع يُعرف أحيانًا بالالتهاب الوعائي الأنفي.

المهيجات البيئية والمواد الكيميائية

يؤدي التعرض للدخان والغبار وروائح المنظفات أو العطور القوية إلى تحفيز العطس، حتى في حالات لا تكون مرتبطة بحساسية أو التهاب واضح.

الأدوية والهرمونات

بعض الأدوية مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، أدوية ضغط الدم مثل محصرات بيتا أو مثبطات ACE، وحبوب منع الحمل، قد تحفّز العطس أو التهاب الأنف غير التحسسي.

كما يمكن أن تُسهم التغيرات الهرمونية أثناء الحمل أو الدورة الشهرية في حدوث العطس.

انعكاسات أخر

مثل الأكل، الضوء والسياقات غير المتوقعة

العطس قد يحدث كرد فعل أيضًا للأطعمة الحارة أو "متلازمة الشبع" (snatiation)، كما يمكن أن يُثار فجأة عند النظر إلى ضوء ساطع، وهو ما يُعرف بـ انعكاس الفوتيك.