أسباب وعلاج ظهور البقع أمام العين

كشف الدكتور إيجور دوتشين طبيب العيون الروسي إن الأجسام العائمة التي تظهر أمام العين على شكل نقاط أو بقع أو ما يشبه الذباب غالبا ما تكون نتيجة لتغيرات طبيعية مرتبطة بتقدم العمر تحدث في بنية الجسم الزجاجي للعين.

وأضاف: "الجسم الزجاجي مادة هلامية في العين تتكون من الماء والكولاجين"

وتابع: "وتكمن وظيفة هذه المادة في الحفاظ على شكل مقلة العين، بالإضافة إلى دورها في انكسار أشعة الضوء وتركيزها على الشبكية لتكوين صورة واضحة".

وأشار: "ومع التقدم في العمر، تحدث تغيرات ضارة في الجسم الزجاجي، حيث تلتصق جزيئات البروتين ببعضها، لتشكّل هياكل كثيفة ومعتمة، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

ويشير الطبيب إلى أنه عند تحرك هذه الجزيئات الملتصقة على طول الجسم الزجاجي، تلقي بظلالها على شبكية العين، وهو ما يشعر به الشخص كأجسام عائمة أمام عينيه. ويُلاحظ أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما يشكون من ظهور بقع أمام أعينهم بشكل متكرر، ولكن ذلك لا يتطلب عادة أي تدخل جراحي.

ويقول: "يمكن أن يؤدي العمل المطول على الكمبيوتر والتعب والإجهاد إلى إجهاد عضلات العين وتدهور الدورة الدموية فيها، ولهذا السبب قد يزداد الشعور بـ 'الذباب'".

ووفقا له، إذا كانت البقع أمام العين نادرة الظهور وتختفي بسرعة من تلقاء نفسها، فيمكن إزالتها بسهولة من مجال الرؤية بمجرد تحريك العينين، أي لا داعي للقلق ولا حاجة لاستشارة طبيب عيون فورًا. ولكن إذا زاد عدد هذه الأجسام بشكل حاد، أو ظهرت ومضات من الضوء أو شرارات أمام العينين، فقد تكون هذه علامة على انفصال الجسم الزجاجي، وفي هذه الحالة يجب استشارة أخصائي على الفور.

ويشير الأخصائي إلى أن الأسباب الأخرى لظهور الأجسام العائمة قد تشمل تمزقا في الشبكية أو انفصالها، وإصابات العين التي تسبب نزيفا في الجسم الزجاجي، والالتهابات في مختلف هياكل مقلة العين، واعتلال الشبكية السكري (وهو تلف في الأوعية الدموية التي تغذي الشبكية بالدم، ويتطور عادة بعد 5-10 سنوات من الإصابة بداء السكري، وقد يؤدي إلى العمى حتى لدى الشباب).

ويقول: "جميع هذه المشكلات خطيرة جدا، ويجب معالجتها تحت إشراف طبيب عيون، لأنه الوحيد القادر على تحديد سبب ظهور الأجسام العائمة بدقة، وما إذا كان من الضروري اتخاذ أي إجراءات".

