بلا أجهزة أو أدوية.. تمرين بسيط قد ينهي معاناة الشخير

في تطور لافت بمجال علاج اضطرابات النوم، كشفت دراسة حديثة من الهند عن طريقة فعالة وسهلة لتخفيف الشخير وانقطاع النفس الانسدادي النومي "OSA"، عبر تمرين غير متوقع يعتمد على النفخ في صدفة المحارة، أو ما يعرف في التقاليد الهندية بـ"شانخ".

وبحسب موقع ديلي ميل، يعد انقطاع النفس الانسدادي النومي أحد أكثر اضطرابات النوم شيوعا، حيث يعاني المصابون به من توقف متكرر في التنفس أثناء النوم، ما يؤدي إلى شخير مزمن، وتعب نهاري، واضطرابات صحية خطيرة إن ترك دون علاج.

أجريت الدراسة على 30 مريضا تتراوح أعمارهم بين 19 و65 عاما، وطلب منهم ممارسة تمرين النفخ في "شانخ" لمدة 15 دقيقة يوميا، خمسة أيام في الأسبوع، وعلى مدار ستة أشهر. وتمت مقارنة نتائجهم مع مجموعة أخرى استخدمت تمارين التنفس العميق فقط.

وجاءت النتائج لافتة:

انخفاض بنسبة 34% في الشعور بالنعاس خلال النهار

تحسن ملحوظ في جودة النوم

ارتفاع في مستويات الأكسجين في الدم أثناء النوم

انخفاض عدد نوبات انقطاع النفس الليلي

وصف الدكتور كريشنا ك. شارما، الباحث الرئيسي من معهد Eternal لأبحاث القلب في جايبور، هذا التمرين بأنه "بديل واعد وغير مكلف"، خصوصا للمرضى الذين يعانون من صعوبات في استخدام أجهزة ضغط الهواء الإيجابي المستمر "CPAP"، والتي تعد العلاج التقليدي لهذه الحالات.

ويعتزم الفريق البحثي توسيع الدراسة لتشمل مراكز طبية متعددة ومجموعات أكبر من المرضى، من أجل تقييم فعالية هذه التقنية على المدى الطويل، وخاصة لدى من يعانون من اضطرابات تنفسية أكثر تعقيدا.

