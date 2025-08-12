مخاطر التوتر المزمن على القلب والعقل.. وطرق الوقاية

التوتر ليس مجرد شعور مزعج نمر به في فترات الضغط، بل هو حالة تؤثر على صحة الجسم والعقل، خاصة إذا استمر لفترة طويلة.



إليك كيف يمكن أن يؤثر التوتر المزمن على القلب، والجهاز العصبي، والجسم، وفقا لموقعي "health" و"clevelandclinic".



تأثير التوتر الشديد على القلب.. خطر لا يُستهان به

التوتر المزمن يزيد من استجابة الجسم الالتهابية، ما يسرع تراكم اللويحات داخل الشرايين، هذا يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل أمراض القلب التاجية، والتي تسبب نوبات قلبية، اضطرابات في ضربات القلب، وقصورا في عضلة القلب.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب أعراضا مثل انزعاج الصدر، ضيق التنفس، وعدم انتظام ضربات القلب، ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



متلازمة القلب المنكسر

كما قد يكون التوتر سببا مباشرا في ظهور ما يُعرف بـ "متلازمة القلب المنكسر"، وهي حالة تُشبه أعراض النوبة القلبية وتظهر نتيجة صدمة عاطفية قوية مثل الحزن الشديد أو الغضب المفاجئ.



التوتر يغير سلوكك… للأسوأ

يؤثر التوتر أيضا على أنماط السلوك والعادات اليومية، حيث يدفع الشخص إلى:

الإفراط في الأكل أو فقدان الشهية.

التدخين.

شرب الكحول.

الإدمان على التسوق.

قلة النشاط البدني.

أعراض جسدية أخرى للتوتر المزمن

الصداع وآلام العضلات.

خفقان القلب أو ألم في الصدر.

اضطرابات المعدة.

صعوبة النوم أو الإرهاق المستمر.

ارتفاع ضغط الدم.

شد الفك أو آلام الظهر.

ضعف المناعة.



أعراض نفسية لا يجب تجاهلها

التوتر المزمن يمكن أن يسبب أعراضا نفسية شديدة، تتطور لاحقا إلى اضطرابات عقلية، مثل:

نوبات القلق أو الذعر.

الاكتئاب.

الحزن الدائم.

العصبية الزائدة.



كيف تتعامل مع التوتر المزمن؟

ممارسة الرياضة بانتظام.

تخصيص وقتا للراحة والاسترخاء.

التحدث مع طبيب أو معالج نفسي.

تجنب العادات الضارة مثل التدخين أو الإفراط في الأكل.

ممارسة تمارين التنفس والتأمل.

اقرأ أيضا:

من الباليه إلى قلب كريستيانو.. 16 معلومة قد لا تعرفها عن جورجينا

سرقة على الهواء مباشرة.. رد فعل غير متوقع من المراسلة "فيديو"

فرح أسطوري.. 16 صورة ومعلومات عن زوج البلوجر يومي

يسهل تجاهلها.. احذر 5 أعراض مبكرة لـ سرطان المرارة



علامة خفية على الأظافر تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة