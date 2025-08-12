لماذا يتعرق بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟.. 7 أسباب شائعة

كتب- محمود عبده:



في صالات الألعاب الرياضية أو أثناء الركض في الهواء الطلق، قد يتبادر إلى الذهن سؤال شائع: لماذا أفرط في التعرق مقارنة بالآخرين؟ هذا السؤال ليس مجرد فضول شخصي، بل يتعلق بآلية فسيولوجية معقدة تحكمها عوامل متعددة، وقد يكون لها علاقة بصحة الجسم أو طبيعته.



وفقا لموقع "OnlyMyHealth"، فإن التعرق المفرط يعرف طبيا باسم فرط التعرق "Hyperhidrosis"، وهي حالة تصيب نحو 5% من سكان العالم، حيث ينتج فيها الجسم كميات من العرق تفوق الاحتياج الطبيعي لتنظيم الحرارة.



ما الذي يجعل البعض يتعرق أكثر من غيرهم؟



لا توجد إجابة واحدة على هذا السؤال، فالتعرق يعتمد على مجموعة من العوامل، تشمل:



1- حجم الجسم

الأشخاص ذوو الأجسام الكبيرة ينتجون حرارة أكثر بسبب الكتلة الأكبر، سواء كانت من الدهون أو العضلات.



2- العمر

مع التقدم في السن، تقل كفاءة الغدد العرقية، ما يعني انخفاضا طبيعيا في قدرة الجسم على التعرق وتنظيم حرارته، مقارنة بالشباب الذين يمتلكون نظام تبريد أكثر نشاطا.



3- الكتلة العضلية

العضلات تنتج حرارة أكثر من الدهون.



4- الحالة الصحية العامة

العديد من المشكلات الصحية يمكن أن تؤثر على التعرق، مثل:

- نزلات البرد والإنفلونزا

- القلق والتوتر والاكتئاب

- أمراض الغدة الدرقية أو السكري



5- التغيرات الهرمونية

التحولات الهرمونية، مثل تلك التي تحدث أثناء الحمل أو انقطاع الطمث، قد تؤدي إلى اضطراب في تنظيم حرارة الجسم وزيادة التعرق، خاصة في الليل.



6- مستوى اللياقة البدنية

المفارقة أن الأشخاص الأكثر لياقة بدنية هم الأكثر تعرقا، بسبب أن أجسامهم أكثر كفاءة في تنظيم الحرارة، وتبدأ آلية التعرق لديهم أسرع وأكثر فعالية عند ممارسة الرياضة.



7- العوامل البيئية والغذائية

تناول أطعمة حارة، أو مشروبات تحتوي على الكافيين، أو التعرض لأجواء حارة ورطبة، كلها عوامل تزيد من كمية التعرق.



كيف يمكن تقليل التعرق؟



في حال كنت تعاني من التعرق الزائد، سواء لأسباب طبيعية أو مرضية، فإليك بعض النصائح العملية التي قد تساعد:

- استخدام مزيلات التعرق "خاصة التي تحتوي على كلوريد الألمنيوم"

- ارتداء ملابس خفيفة وقابلة للتهوية، خصوصا تلك المصنوعة من القطن

- شرب الماء بانتظام يساعد الجسم على تنظيم درجة حرارته بكفاءة

- التوقف على التدخين

