عادة شائعة.. ماذا يحدث عند الاحتفاظ بهاتفك قربك أثناء النوم؟

قد تعتقد أن الاحتفاظ بهاتفك داخل غرفة النوم، حتى لو لم تستخدمه، لا يضر، لكن في الحقيقة، هذه العادة الشائعة يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية عديدة على صحتك ونوعية حياتك، خاصة على نومك، وفقًا لموقع wikihow.



الضوء الأزرق

شاشات الهواتف المحمولة تبعث ضوءًا أزرق يعطل إفراز هرمون الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ (الساعة البيولوجية للجسم)، هذا يؤدي إلى صعوبة في الخلود للنوم، أرق، وتقليل فترات النوم العميق، وبالتالي تستيقظ وأنت تشعر بالتعب.



التنبيهات والإشعارات

حتى لو كان الهاتف في وضع الصامت، فإن وجوده بالقرب منك قد يثير فضولك للتحقق منه، أو قد تصدر منه اهتزازات أو إضاءات خفيفة تنبهك وتقطع نومك، مما يقلل من كفاءة النوم.



زيادة القلق والتوتر

مجرد وجود الهاتف في الغرفة، حتى لو لم تستخدمه، يخلق شعورًا بالارتباط الدائم بالعالم الخارجي والتنبيهات المحتملة، هذا يمكن أن يزيد من مستويات التوتر والقلق، ويجعل الدماغ في حالة تأهب بدلاً من الاسترخاء اللازم للنوم.



الاطلاع على الأخبار السلبية أو الرسائل المتوترة قبل النوم مباشرة يمكن أن يؤثر على حالتك النفسية ويجعل من الصعب عليك الاسترخاء.

مشاكل صحة العين

الاستخدام المطول للهاتف في الظلام أو قبل النوم مباشرة، والتركيز على الشاشة لفترات طويلة، يسبب إجهاد العين، جفاف العين، وحتى زغللة في الرؤية، خاصة بسبب الضوء الأزرق.



الإشعاع الكهرومغناطيسي

الهواتف المحمولة تصدر إشعاعات كهرومغناطيسية (غير مؤينة) عندما تكون قيد التشغيل، على الرغم من أن الأبحاث حول تأثيرها طويل المدى على صحة الإنسان لا تزال مستمرة ومتباينة، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى قلق بشأن التعرض المستمر، خاصة بالقرب من الرأس.



زيادة خطر الحوادث (خاصة مع الشحن)

ترك الهاتف يشحن تحت الوسادة أو على السرير يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته بشكل كبير، مما يزيد من خطر الحريق في بعض الحالات النادرة.



تراجع الأداء الإدراكي والتركيز

النوم غير الكافي أو المتقطع يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ مثل التركيز، الذاكرة، والقدرة على حل المشكلات خلال اليوم التالي، قد تشعر بانخفاض في الإنتاجية واليقظة.



نصائح لتحسين جودة نومك

ضع الهاتف خارج غرفة النوم تمامًا، خاصة إذا كنت تستخدمه كمنبه، يمكنك استبداله بمنبه تقليدي.

استخدم وضع الطيران إذا كنت بحاجة لوجوده في الغرفة (مثل للحالات الطارئة)، ولكن تأكد من إيقاف جميع التنبيهات.

تجنب استخدام الشاشات (هاتف، تابلت، تلفزيون) لمدة ساعة إلى ساعتين قبل النوم.

اجعل غرفة نومك بيئة هادئة ومظلمة وباردة مخصصة للنوم فقط.

