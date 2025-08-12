6 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر.. هذا ما يحدث لهم

رغم فوائده الصحية العديدة، الشاي الأخضر ليس مناسبا للجميع، هناك 6 فئات من الأشخاص يجب أن يكونوا حذرين عند تناوله، لأنه يسبب أضرار صحية لهم، وفقا لموقع "ذا هيلث".

المصابون بحساسية الأمعاء

يعاني الأشخاص المصابون بمشاكل صحية مثل متلازمة القولون العصبي أو الإسهال من تفاقم الأعراض بعد تناوله.

الأطفال

لا يُنصح بتقديمه للأطفال بسبب ارتفاع نسبة الكافيين التي تؤثر على جهازهم العصبي وتعيق امتصاص المغذيات.

المصابون بحساسية الكافيين

حتى الكميات القليلة من الشاي الأخضر تسبب لهم تسارعا في ضربات القلب أو الرعشة.

مرضى فقر الدم

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات تعيق امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، ما يزيد من حدة فقر الدم.

الحوامل والمرضعات

الإفراط في تناوله يزيد من خطر الإجهاض أو يؤثر على نمو الجنين، وذلك بسبب محتواه العالي من الكافيين.

مرضى حساسية المعدة

مركب التانين الموجود في الشاي الأخضر يسبب إفراز حمض المعدة، ما يؤدي إلى الإصابة بالانتفاخ والاضطرابات الهضمية.

