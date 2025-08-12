كيف يساعد ممارسة الرياضة على محاربة السرطان؟

كشفت دراسة جديدة أن ممارسة التمارين الرياضية لمرة واحدة فقط يمكن أن تحفز الجسم على إفراز بروتينات مضادة للسرطان، ما يساهم في إبطاء نمو الأورام.

أجرى باحثون من جامعة إديث كوان في أستراليا تجربة على 32 امرأة تعافين من سرطان الثدي، خضعت المشاركات لجلسة تمرين واحدة مدتها 45 دقيقة، وتضمنت إما تمارين المقاومة أو التدريب المتقطع عالي الكثافة.

لاحظ الباحثون ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات بروتينات تُعرف باسم "الميوكينات" في دم المشاركات، وفقا لموقع "ساينس ألرت".

وعندما تم اختبار هذه البروتينات على عينات من سرطان الثدي في المختبر، أدت إلى انخفاض نمو الأورام بنسبة تصل إلى 30%.

أظهرت النتائج أن التمارين تزيد من مستويات ثلاثة أنواع من الميوكينات: "الديكورين" و"IL-6" و"سبارك"، تُفرز هذه البروتينات من العضلات، وتُعرف بخصائصها المضادة للالتهابات وقدرتها على إبطاء نمو أنواع مختلفة من الأورام، بما في ذلك سرطان الثدي.

كما أن هذه الميوكينات أثرت حتى على خلايا سرطان الثدي الثلاثية السلبية، وهي خلايا لا تستجيب عادةً للتغيرات الهرمونية، ما يعزز من أهمية هذا الاكتشاف.

أشارت الدراسة التي نُشرت في مجلة "أبحاث وعلاج سرطان الثدي"، إلى أن تمارين المقاومة والتدريب المتقطع عالي الكثافة تُحدث تغييرات فورية في الجسم تحد من نمو الخلايا السرطانية.

