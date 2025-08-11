كامل أم قليل الدسم.. ما الحليب الأفضل لصحة قلبك؟

خلص باحثون نرويجيون إلى أن الحليب قليل الدسم يرتبط بانخفاض خطر الوفاة وأمراض القلب، بينما يزيد الحليب كامل الدسم من هذه المخاطر، في دراسة طويلة الأمد استمرت 33 عاما.

والدراسة، التي نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، اعتمدت على بيانات 73,860 مشاركاً خضعوا لـ3 فحوصات لصحة القلب بين عامي 1974 و1988، بمتوسط عمر 41 عاماً، وسُجل خلالها أكثر من 26 ألف حالة وفاة، بينها نحو 8,600 بسبب أمراض القلب.

وكانت النتائج، كالتالي:

استهلاك كميات كبيرة من الحليب ارتبط بزيادة خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 22%، وبأمراض القلب بنسبة 12%.

الحليب كامل الدسم كان المسؤول الأكبر عن هذه الزيادة.

في المقابل، الحليب قليل الدسم خفّض خطر الوفاة بنسبة 11%، وأمراض القلب بنسبة 7%.

تزامنت الدراسة مع تغير أنماط استهلاك الحليب في النرويج، إذ كان كامل الدسم هو السائد في السبعينيات، قبل أن يتحول كثيرون إلى قليل الدسم في الثمانينيات، مما أتاح مقارنة نادرة على المدى الطويل.

كما أظهرت البيانات أن مستهلكي قليل الدسم كانوا في الغالب نساء، أكثر تعليماً وأقل تدخيناً، بينما ارتبط كامل الدسم أكثر بالمدخنين.

وتؤكد هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) أن الدهون المشبعة في الحليب كامل الدسم ومنتجات الألبان قد تؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول، مما يرفع خطر أمراض القلب والسكتات الدماغية.