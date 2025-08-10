بعد وفاة اللاعب محمد أبو النجا.. أعراض التهاب الكبد وطرق الوقاية

فارق محمد أبو النجا الشهير بـ"بونجا"، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، الحياة بعد صراع مع المرض.

وعانى بونجا من الإصابة بالتهاب حاد في الكبد، حيث احتاج إلى عملية زراعة كبد كان سيجريها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبعد وفاة اللاعب، إليك علامات التهاب الكبد وطرق الوقاية منه، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

التهاب الكبد هو عدوى كبدية تسببها فيروسات مختلفة (أ، ب، ج، د، هـ)، وهو مشكلة صحية عامة خطيرة، ويمكن أن ينتشر التهاب الكبد ب وج عبر سوائل الجسم الملوثة، ويصيب عادة الأشخاص الذين يمارسون الجنس دون وقاية مع شركاء مصابين، أو يتشاركون الإبر أو الحقن، أو الرضّع المولودين لأمهات مصابات.

تُشكل أنشطة مثل الوشم أو ثقب الجسم باستخدام معدات ملوثة مخاطر إضافية، كما أن تلقي عمليات نقل الدم أو زراعة الأعضاء دون فحص دقيق، مع عدم اتباع بروتوكولات فحص كافية، يزيد من خطر انتقال العدوى، إضافةً إلى ذلك، فإن العاملين في مجال الرعاية الصحية المعرضين لدم ملوث معرضون لخطر الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي ب وج.

الأعراض والمضاعفات:

قد تشمل أعراض التهاب الكبد الوبائي "ب" و"ج" التعب، واليرقان، ولون البول الداكن، وآلام البطن، والغثيان، والقيء، ويمكن أن تؤدي العدوى المزمنة إلى مشاكل صحية خطيرة طويلة الأمد، مثل تليف وسرطان الكبد، وبينما لا يوجد حاليًا علاج نهائي لالتهاب الكبد الوبائي "ب" و"ج"، فإن العلاجات المتاحة قادرة على السيطرة على الفيروس وتقليل خطر حدوث مضاعفات، لذلك، يُعد التشخيص المبكر والعلاج المناسب ضروريين لإدارة العدوى بفعالية ومنع تطورها إلى أمراض الكبد الحادة.

الوقاية

التطعيم أهم أداة للوقاية من عدوى التهاب الكبد الوبائي ب، وعلى الرغم من عدم وجود لقاح لالتهاب الكبد الوبائي ج، فإن فحص الأفراد المعرضين للخطر يمكن أن يساعد في تحديد العدوى مبكرًا وتوفير العلاج في الوقت المناسب.

استخدم الإبر المعقمة وتجنب مشاركة الأغراض الشخصية مثل شفرات الحلاقة وفرشاة الأسنان، كما أن بنوك الدم الآمنة وغسيل الكلى والحقن والتخلص من النفايات الطبية الحيوية ضرورية أيضًا، ويجب فحص النساء الحوامل وعلاجهن وفقًا لذلك لتقليل خطر انتقال العدوى إلى الجنين.