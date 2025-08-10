11 دقيقة يوميا من التنس قد يطيل العمر.. دراسة تكشف

كشفت دراسة أجراها باحثون من كوبنهاغن أن ممارسة النشاط البدني قد تساعد على تعزيز الصحة وإطالة العمر.

وأشارت الدراسة أن بعض أنواع الرياضات التي تجمع بين التمارين الهوائية عالية الكثافة والتفاعل الاجتماعي قد تساعد على تحسين وظائف القلب وزيادة قوة العضلات وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة مثل السكتات الدماغية وأمراض القلب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما أن ممارسة رياضة التنس يمكن أن تضيف ما يقارب 10 سنوات إلى متوسط العمر المتوقع، مع تحسين صحة القلب والحفاظ على اللياقة العامة. والأجمل أنك لست مضطرا لقضاء ساعات طويلة في الملعب؛ فـ11 دقيقة فقط يوميا قد تكون كافية لإحداث فرق كبير في صحتك.

وقالت ناتاشا تافاريس مدربة اليوجا: "التنس يعد ضمن 75 دقيقة من التمارين الهوائية عالية الكثافة الموصى بها أسبوعيا، ويمكن دمجه بسهولة مع أنشطة بدنية أخرى. وتضيف أن لعب التنس يسهم في توسيع الشرايين وتحسين تدفق الدم، ما يخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتابعت الدراسة أكثر من 8500 شخص على مدار 25 عاما، وخلصت إلى أن لاعبي التنس يضيفون في المتوسط 9.7 سنوات إلى أعمارهم مقارنة بغير الممارسين، متفوقين على رياضات أخرى مثل تنس الريشة (6.2 سنوات) وكرة القدم (4.7 سنوات). ويرجح الباحثون أن الجانب الاجتماعي للتنس يعزز الصحة العقلية والجسدية، ما يساهم في هذا التأثير الإيجابي على طول العمر.

وإلى جانب الفوائد القلبية، يساعد لعب التنس بانتظام على بناء القدرة على التحمل، وتقوية عضلات الساقين والجذع والكتفين والذراعين، إضافة إلى تحسين المرونة. كما أن قوة القبضة، التي تتطور مع ممارسة هذه الرياضة، تعد مؤشرا مهما للصحة العامة والعمر المتوقع، خاصة لدى كبار السن.

وتؤكد الإحصاءات أن ساعة من التنس الفردي تحرق نحو 600 سعرة حرارية للرجال و420 سعرة للنساء، ما يجعلها خيارا فعالا لدعم التحكم في الوزن والحفاظ على الرشاقة.