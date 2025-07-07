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تناولها التونة بهذه الطريقة يضر بالدماغ والمعدة والقلب

03:00 م الإثنين 07 يوليو 2025

تعبيرية

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كتبت- شيماء مرسي

التونة غنية بالبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية، ومع ذلك، يمكن أن يتحول الإفراط في تناولها إلى مصدر خطر على الدماغ والمعدة والقلب، بحسب ما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي.

التونة والقلب

تحتوي التونة المعلبة على نسبة عالية من الصوديوم، لذا فإن الإفراط في تناولها قد يسبب ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

التونة والدماغ

الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى أضرار بالغة على الدماغ حيث يسبب تدهور في الذاكرة وصعوبة في التركيز والانتباه وبطء في سرعة المعالجة الذهنية، وذلك بفضل محتواها من الزئبق.

التونة والمعدة

استهلاك التونة بشكل مفرط قد يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي وعسر الهضم والانتفاخ والغازات والإسهال أو الإمساك، وذلك نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الزيت.

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