تقلل أمراض القلب.. فاكهة سحرية تضبط السكر في الدم وتحارب السرطان

كتب – سيد متولي

الأفوكادو، تلك الفاكهة الكريمية المعروفة بقوامها الغني ونكهتها المتنوعة، غنية بالعناصر الغذائية، والدهون والبروتينات الصحية، ، لذا فهي تعمل على تحسين صحة الأمعاء وتحد من خطر الإصابة بالسرطان،

وكشف الدكتور جوزيف سلهب، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في فلوريدا، فوائد تناول الأفوكادو، بحسب ما جاء في تايمز أوف إنديا.

مصدر جيد للألياف

يعد الأفوكادو مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية، ما يدعم الصحة العامة.

يوضح الدكتور سلهب: "يحتوي على كمية كبيرة من الألياف، حبة أفوكادو متوسطة الحجم تحتوي على ما يصل إلى 10 جرامات من الألياف، بينما تحتوي الحبات الكبيرة على ما يصل إلى 14 جرامًا".

وبما أنك تحتاج إلى حوالي 25 إلى 30 جرامًا من الألياف يوميًا، فإن هذا الطعام الواحد يمكن أن يوفر لك حوالي ثلث إلى نصف الكمية اليومية المطلوبة.

الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الألياف يكونون أقل عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، كما يضيف.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

تناول الأطعمة الغنية بالألياف ضروري للهضم، كما تساعد هذه الفاكهة على استقرار مستوى السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

جيد للأمعاء

يعزز الأفوكادو صحة ميكروبيوم الأمعاء، وهو أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، ويشير الدكتور سلهب إلى أن "الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من الأفوكادو يميلون إلى امتلاك تنوع أكبر في ميكروبيوم الأمعاء".

ويرتبط اتباع نظام غذائي غني بالألياف بصحة ميكروبيوم الأمعاء، ووفقًا للدكتور سلهب، فإن تناول الأفوكادو قد يغني عن زيارة الطبيب.

ويضيف: "الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من الأفوكادو يميلون إلى امتلاك تنوع أكبر في ميكروبيوم الأمعاء، ترتبط بكتيريا الأمعاء بالعديد من العمليات المختلفة في الجسم، وتُنتج مستقلبات مفيدة للجسم. لذا، كلما زاد التنوع، كان ذلك أفضل، لأنه في الأساس بروبيوتيك طبيعي".

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يرتبط تناول الأفوكادو بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2023، ارتبط تناول الأفوكادو بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وخاصةً لدى الرجال.

ويضيف الدكتور سلهب أن الأفوكادو يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون لدى الرجال.

وبينما لا تزال الآليات الدقيقة وراء ذلك قيد الدراسة، فإن مزيج الألياف والدهون الصحية ومضادات الأكسدة في الأفوكادو قد يساهم في هذا التأثير الوقائي.

اقرأ أيضا:

تكشف الإصابة بسرطان الرئة.. حسام موافي يحذر من ظهور هذه العلامات

بعد إصابة الفنان أمير صلاح.. علامات تكشف الإصابة بتمدد الشرايين في المخ

"اعتقدت أنها نزلة برد".. امرأة تكتشف إصابتها بسرطان الأمعاء القاتل

تمنع ارتفاع ضغط الدم.. أطعمة تقلل نسبة الأملاح في الجسم

تظهر في العين.. أعراض تكشف ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل خطير



