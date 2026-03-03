أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمطابخ إعداد وجبات إفطار الصائمين بمدينة طور سيناء، للوقوف على انتظام العمل، وجودة الوجبات المقرر توزيعها على المنازل، خاصة للأرامل والمطلقات والأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك.

وتضمنت الجولة زيارة مطبخ "المرأة المصرية - بإدين بناتها" الذي يقوم بإعداد 350 وجبة يوميًا، بمشاركة المجلس القومي للمرأة، ومديرية الأوقاف، ومؤسسة حياة كريمة، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا.

كما تفقد المحافظ مطبخ الخير بمركز الخير التابع لجمعية الماهر بالقرآن الكريم، والذي ينتج نحو 1500 وجبة يوميًا، التي يجري توزيعها على الموائد الرمضانية والمنازل، بالتنسيق مع الجهات الخيرية المشاركة.

وخلال جولته، حرص المحافظ على المشاركة في إعداد وتجهيز عدد من الوجبات داخل المطابخ، حيث شارك العاملين والمتطوعين في تعبئة الوجبات وتجهيزها للتوزيع، في لفتة إنسانية تعكس دعمه الكامل لهذه المبادرات المجتمعية.

وأكد المحافظ أن ما تشهده طور سيناء من جهود مخلصة في إعداد وتوزيع وجبات إفطار الصائمين يعكس روح التكافل والتراحم التي تميز المجتمع المصري خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تمثل نموذجًا مشرفًا للتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن المحافظة تدعم بقوة كل مبادرة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق الواحد يعزز الاستقرار المجتمعي ويرسخ قيم العطاء، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس، سمير نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام.