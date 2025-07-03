نفذها فورا.. 5 استراتيجيات تزيد ثروتك ونجاحك

كتب – سيد متولي

الناجحون والأثرياء حول العالم يعرفون كيف يبنوا نجاحهم ويزيدوا ثروته، ومع ذلك، نادرًا ما نجد قصة نجاح بين عشية وضحاها. فبعضهم كانت بداياتهم متواضعة، وبعضهم وُلدوا أثرياء، لكن هذا لا يعني أنهم يتوقفون عن العمل الجاد بعد نجاحهم، بل يعملون على تعزيز إمبراطوريتهم.

ولتحقيق ذلك، يتبع الناس في الغالب استراتيجيات تساعدهم على التطور، لذا، دعونا نلقي نظرة على خمس استراتيجيات يتبعها العديد من الناجحين لزيادة ثروتهم وقوتهم، بحسب timesofindia.

العمل من أجل المال فقط لا يكفي

يعرف الناجحون حول العالم كيف يُعطون شغفهم الأولوية على المال، لأنه عندما تفعل شيئًا تحبه، لن تفقد حماسك أبدًا، وستكون دائمًا محفزًا للعمل بجدٍ واجتهاد.

لا تنتظر الوظيفة المثالية

ينتظر الكثير من الشباب المتعلمين وظيفة مثالية دون أن يدركوا كم يضيعون من الوقت، بالنسبة للناجحين، الوقت من ذهب، ولن يضيعوه أبدًا في انتظار أمر قد يحدث أو لا يحدث، لذا، بدلًا من انتظار الوظيفة المثالية، استثمر وقتك في تعلم مهارات جديدة أو القيام بشيء يقربك من هدفك.

الاستثمار مقابل الادخار

لا أحد في هذا العالم أصبح ثريًا بمجرد ادخار المال، أليس كذلك؟ لتنمية ثروتك، عليك أن تعرف أين تستثمر أموالك بشكل صحيح، بدلًا من مجرد إيداعها في حساب مصرفي.

ومن الاستراتيجيات المفيدة الأخرى التي ستساعدك على الثراء الاستعانة بمستشارين ماليين، جميع الناجحين يستشيرون الخبراء الماليين في الأمور المالية.

القراءة وتنمية معرفتك

لكي تنجح في الحياة، عليك أن تتمتع بعقل حاد، وما من طريقةٍ أفضل لتنمية ذكائك من القراءة؟ يقرأ إيلون ماسك، أحد أغنى رجال العالم، ما يقارب 500 صفحة يوميًا، وكان يقضي ما يقارب عشر ساعات في دراسته، والملياردير وارن بافيت قارئ نهم أيضًا.

تساعدك القراءة على مواكبة آخر المستجدات حول العالم، ما يجعلك أكثر ذكاءً.

تعلم كيفية تحمل المخاطر المحسوبة

إذا كنت ترغب في النجاح في الحياة، فعليك أن تعرف كيف تخاطر، الأمر لا يقتصر على المخاطرة فحسب، بل يتعلق بمخاطرة "مدروسة"، إن المخاطرة لتنمية الأعمال بعد دراسة الإيجابيات والسلبيات علامة على الذكاء، أما المخاطرة غير الضرورية لمجرد التطور فقد تسبب فشلا ذريعا.

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