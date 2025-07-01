ما أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر؟

الشاي الأخضر مشروبًا شائعًا، ويتميز بفوائده الصحية بفضل محتواه من الكاتيكين، وهو مضاد أكسدة قوي يحارب الجذور الحرة والالتهابات، ومع ذلك، يمكن أن تؤثر عوامل مثل توقيت تناوله والأطعمة الأخرى على امتصاص هذه المركبات المفيدة، وفقا لموقع "EatingWell".

أفضل أوقات تناول الشاي الأخضر

الصباح

يُنصح بتناوله على معدة فارغة لضمان امتصاص كامل للكاتيكين دون منافسة من المغذيات الأخرى.

بين الوجبات

لتجنب تداخل التانينات مع امتصاص الحديد، يفضل شرب الشاي الأخضر قبل أو بعد الوجبات بساعتين على الأقل.

تجنب تناول الشاي الأخضر بعد الوجبات أو في المساء

بعد الوجبات

يمكن أن تقلل التانينات من امتصاص العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد.

المساء

يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين، ما يؤثر على النوم، خاصة لمن لديهم حساسية للكافيين، يمكن استبداله بشاي الأعشاب الخالي من الكافيين مثل البابونج قبل النوم.

عوامل تؤثر على امتصاص مضادات الأكسدة

مدة التحضير

نقع الشاي لمدة 5 دقائق عند 100 درجة مئوية يعزز قدرته المضادة للأكسدة مقارنة بالتحضير الأقصر أو بالماء البارد.

المزج مع فيتامين C

يمكن أن يعزز فيتامين C توافر مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر، بينما يقلل حليب البقر أو الصويا من ذلك.

السمنة والتدخين

يمكن أن تؤثر هذه العوامل على قدرة الجسم على امتصاص مضادات الأكسدة.

نصائح لتحقيق أقصى استفادة

غلى الشاي في الماء الساخن لمدة تصل إلى 4 دقائق.

تناول الشاي الأخضر مع أطعمة غنية بفيتامين C (مثل البرتقال والليمون) لتعزيز الامتصاص.

تجنب إضافة الحليب البقري أو حليب الصويا.

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