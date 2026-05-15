إعلان

محافظ الجيزة يعتمد ترقية 5320 معلمًا ومنح علاوات لـ90 موظفًا

كتب : محمد أبو بكر

04:53 م 15/05/2026

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حزمة من القرارات الوظيفية الجديدة للعاملين بقطاع التربية والتعليم، شملت ترقية آلاف المعلمين ومنح علاوات تشجيعية لعدد من الموظفين، في إطار دعم المنظومة التعليمية والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بها.

محافظ الجيزة: "ترقية 5320 معلمًا إلى الوظيفة الأعلى"

شملت قرارات المحافظ ترقية 5 آلاف و320 من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي تكنولوجيا التعليم، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات.

وجاء القرار في ضوء صدور قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 68 لسنة 2026، بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم ممن استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتوافرت فيهم شروط شغل الوظائف الأعلى.

الأنصاري: "نقل وتسكين 15 معلمًا على كادر المعلمين"

كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بنقل 15 معلمًا إلى وظائف المعلمين وتسكينهم على كادر المعلمين، بعد استيفائهم الشروط المطلوبة وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007.

وشمل القرار صرف بدل الاعتماد المقرر لهم قانونًا، إلى جانب علاوة الترقية اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور القرار.

محافظ الجيزة: "علاوة تشجيعية لـ90 موظفًا"

اعتمد المحافظ كذلك قرارًا بمنح علاوة تشجيعية لعدد 90 موظفًا بمديرية التربية والتعليم من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، عن العام المالي 2025 / 2026.

وتبلغ قيمة العلاوة 5% من الأجر الوظيفي لكل موظف من الحاصلين على درجة كبير والمستوى الأول (أ).

الأنصاري: "دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا"

أكد الدكتور أحمد الأنصاري أن هذه القرارات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين، والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم، مع استمرار دعمهم مهنيًا واجتماعيًا بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترقية المعلمين محافظة الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مأزق هرمز الكبير.. من يتراجع أولًا في المواجهة بين واشنطن وطهران؟
شئون عربية و دولية

مأزق هرمز الكبير.. من يتراجع أولًا في المواجهة بين واشنطن وطهران؟
ارتفاع أسعار الأضاحي يسبق الزبائن إلى الأسواق.. والركود سيد الموقف (صور
اقتصاد

ارتفاع أسعار الأضاحي يسبق الزبائن إلى الأسواق.. والركود سيد الموقف (صور
بالأهرامات وأغنية أم كلثوم.. اتحاد العاصمة يغازل مصر قبل نهائي الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

بالأهرامات وأغنية أم كلثوم.. اتحاد العاصمة يغازل مصر قبل نهائي الكونفدرالية
موعد إعلان أول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 1447
أخبار مصر

موعد إعلان أول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 1447
أم ضلت طريق الرحمة.."غرام": ذبحت عيالي عشان خوفت يطلعوا زي أبوهم| حيثيات
حوادث وقضايا

أم ضلت طريق الرحمة.."غرام": ذبحت عيالي عشان خوفت يطلعوا زي أبوهم| حيثيات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان