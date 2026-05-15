اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حزمة من القرارات الوظيفية الجديدة للعاملين بقطاع التربية والتعليم، شملت ترقية آلاف المعلمين ومنح علاوات تشجيعية لعدد من الموظفين، في إطار دعم المنظومة التعليمية والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بها.

محافظ الجيزة: "ترقية 5320 معلمًا إلى الوظيفة الأعلى"

شملت قرارات المحافظ ترقية 5 آلاف و320 من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي تكنولوجيا التعليم، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات.

وجاء القرار في ضوء صدور قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 68 لسنة 2026، بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم ممن استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتوافرت فيهم شروط شغل الوظائف الأعلى.

الأنصاري: "نقل وتسكين 15 معلمًا على كادر المعلمين"

كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بنقل 15 معلمًا إلى وظائف المعلمين وتسكينهم على كادر المعلمين، بعد استيفائهم الشروط المطلوبة وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007.

وشمل القرار صرف بدل الاعتماد المقرر لهم قانونًا، إلى جانب علاوة الترقية اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور القرار.

محافظ الجيزة: "علاوة تشجيعية لـ90 موظفًا"

اعتمد المحافظ كذلك قرارًا بمنح علاوة تشجيعية لعدد 90 موظفًا بمديرية التربية والتعليم من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، عن العام المالي 2025 / 2026.

وتبلغ قيمة العلاوة 5% من الأجر الوظيفي لكل موظف من الحاصلين على درجة كبير والمستوى الأول (أ).

الأنصاري: "دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا"

أكد الدكتور أحمد الأنصاري أن هذه القرارات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين، والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم، مع استمرار دعمهم مهنيًا واجتماعيًا بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.