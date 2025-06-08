احذرها.. أعراض غير واضحة تكشف وجود ورم سرطاني

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأعراض غير الواضحة، أن تكشف عن وجود ورم سرطاني يهدد جسمك، لذا من المهم الانتباه إلى أي علامة غريبة، لإنقاذ حياتك.

والورم عملية مرضية تصيب الأنسجة والأعضاء، ومن المهم تحديد نوعه للتعرف على طرق العلاج المناسبة.

وبحسب موقع هيلث، هناك 5 أعراض غير واضحة قد تكشف وجود ورم سرطاني، لعل أبرزها التعرق الليلي، وزيادة حجم العقد الليمفاوية، وارتفاع درجة حرارة الجسم فترة طويلة دون أن تصاحبها أعراض أخرى.

كما قد يكون ضيق التنفس أو السعال المستمر فترة طويلة، ولا يستجيب للعلاج، سببا للورم السرطاني، والذي يستدعي استشارة الطبيب.

وإضافة إلى ذلك، يجب عدم تجاهل فقدان الوزن غير المبرر والتعب الزائد وانخفاض الأداء، لأنها علامات قد تشير إلى وجود ورم في الجسم.

ليس هذا فحسب، كما أن الضعف العام الذي يستمر فترة طويلة، يعتبر علامة مميزة تشير أيضا إلى وجود ورم.

ماذا تفعل؟

من المهم استشارة طبيب مختص في حالة ظهور هذه الأعراض أو بعضها أو حتى أحدها، لتشخيص السبب ووصف العلاج اللازم.

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