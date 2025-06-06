فوائد مذهله عند تناول الترمس

الترمس، خاصة الترمس الحلو (الذي يتم معالجته لإزالة المواد المرة)، هو من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية ويقدم بالفعل فوائد صحية مذهلة عند تناوله باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

غني بالبروتين النباتي

ووفقًا لما جاء في صحيفة هيلث لاين، يُعد الترمس مصدراً ممتازاً للبروتين النباتي عالي الجودة. كوب واحد من الترمس المطبوخ يمكن أن يوفر حوالي 26 جراماً من البروتين، وهو ما يجعله خياراً رائعاً للنباتيين، الرياضيين، وأي شخص يسعى لزيادة تناوله للبروتين.

البروتين ضروري لبناء وإصلاح الأنسجة، إنتاج الإنزيمات والهرمونات، والشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد في إدارة الوزن.

مصدر ممتاز للألياف الغذائية

يحتوي الترمس على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

صحة الجهاز الهضمي

الألياف تعزز حركة الأمعاء المنتظمة، تمنع الإمساك، وتساعد في الوقاية من مشاكل القولون مثل القولون العصبي وربما سرطان القولون والمستقيم.

صحة الأمعاء

يعمل الترمس كبريبيوتيك، حيث يغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، ويدعم المناعة العامة.

الشبع وإدارة الوزن

الألياف تزيد من الشعور بالامتلاء، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام ويساعد في التحكم بالوزن.

مفيد لمرضى السكري وتنظيم سكر الدم

يتميز الترمس بمحتواه المنخفض من الكربوهيدرات القابلة للهضم ونسبة عالية من البروتين والألياف، مما يجعله طعاماً ذا مؤشر جلايسيمي منخفض.

يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم بعد الوجبات، ويقلل من ارتفاعات السكر الحادة، مما يجعله خياراً ممتازاً لمرضى السكري أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالسكري.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

الترمس غني بالألياف والبروتين التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم. كما يحتوي على مركبات الفيتوستيرول التي قد تساعد في خفض الكوليسترول.

يساعد في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين، النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، كما قد يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع.

مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي الترمس على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مثل:

الحديد: مهم للوقاية من فقر الدم وتحسين مستويات الطاقة.

المغنيسيوم: ضروري لوظائف العضلات والأعصاب، وصحة العظام، وتنظيم سكر الدم.

الفسفور: مهم لصحة العظام والأسنان.

المنغنيز والزنك: يدعمان المناعة والصحة الإنجابية.

البوتاسيوم: يساعد في تنظيم ضغط الدم.

الفولات (حمض الفوليك)

حيوي لنمو الخلايا وتكوين الدم، ومهم بشكل خاص للنساء الحوامل للوقاية من عيوب الأنبوب العصبي للجنين.

مضادات الأكسدة

مثل فيتامين ج والسيلينيوم، التي تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف، مما يقلل من خطر الأمراض المزمنة.

خالي من الغلوتين

الترمس بطبيعته خالٍ من الغلوتين، مما يجعله بديلاً آمناً ومغذياً للأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين أو مرض السيلياك.

مفيد في أنظمة إنقاص الوزن

بفضل محتواه العالي من البروتين والألياف، يساهم الترمس في زيادة الشعور بالشبع وتقليل السعرات الحرارية المتناولة، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية أو إضافة قيمة لأي نظام غذائي يهدف إلى فقدان الوزن.

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