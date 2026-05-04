ترامب: إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية

كتب : وكالات

08:19 م 04/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ستباد من على وجه الأرض، إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية الذي أطلق من أجل إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الإثنين، أن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام، مؤكدًا على أن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة مستمر.

وأوضح ترامب، أن الولايات المتحدة أصبح لديها أسلحة وذخائر أكثر وبمستوى أعلى بكثير مما كان لديها من قبل، قائلا:" لدينا أفضل المعدات وقواعد عسكرية في جميع أنحاء العالم ويمكننا استخدامها وسنفعل إذا لزم الأمر".

وأشار ترامب إلى أن الحصار البحري على إيران هو أعظم مناورة عسكرية في التاريخ.

