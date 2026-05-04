نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري رفيع أن إيران ليس لديها خطط لاستهداف دولة الإمارات.

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في الإمارات بنشوب حريق متطور في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران.

وقال المكتب الإعلامي، إن فرق الدفاع المدني بالفجيرة باشرت على الفور بالتعامل مع الحادث، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

ومن جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات أنه تم رصد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة.

وقالت الهيئة الإماراتية، إن وزارة الدفاع الإماراتية تعاملت بنجاح مع 3 صواريخ فوق المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط صاروخ آخر في البحر.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة داخل الدولة ناتجة عن نجاح عمليات اعتراض التهديدات الجوية

ونوهت الوزارة بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتقصي الحقائق، إلى جانب الالتزام بكافة إجراءات السلامة العامة عند ورود الرسائل التحذيرية.