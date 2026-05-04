مسؤول إيراني: لا خطط لدينا لاستهداف الإمارات

كتب : وكالات

08:02 م 04/05/2026

حريق الفجيرة

نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري رفيع أن إيران ليس لديها خطط لاستهداف دولة الإمارات.

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في الإمارات بنشوب حريق متطور في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران.

وقال المكتب الإعلامي، إن فرق الدفاع المدني بالفجيرة باشرت على الفور بالتعامل مع الحادث، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

ومن جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات أنه تم رصد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة.

وقالت الهيئة الإماراتية، إن وزارة الدفاع الإماراتية تعاملت بنجاح مع 3 صواريخ فوق المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط صاروخ آخر في البحر.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة داخل الدولة ناتجة عن نجاح عمليات اعتراض التهديدات الجوية

ونوهت الوزارة بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتقصي الحقائق، إلى جانب الالتزام بكافة إجراءات السلامة العامة عند ورود الرسائل التحذيرية.

حرب إيران الهجمات الإيرانية إيران وأمريكا الإمارات

"تعدي مرفوض".. الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الفجيرة
