ماذا قال هاني شاكر عن موقفه من الأعمال الفنية التي تقدم للأطفال؟

كتب : هاني صابر

04:41 م 04/05/2026

هاني شاكر

تحدث المطرب الكبير الراحل أمير الغناء العربي هاني شاكر في لقاء تليفزيوني نادر له، عن الأطفال وموقفه من الأعمال الفنية التي تقدم لهم.

تصريحات هاني شاكر عن أعمال الأطفال بالعالم العربي

وقال هاني شاكر: "والله المفروض الاهتمام بهذا النوع من الفن والأغاني الخاصة بالأطفال بشكل أفضل، لأن الطفل مظلوم في العالم العربي، وبره في العالم بأي بلد بيهتموا بيجبولهم أحسن الملحنين والمغنيين وأحسن ناس بيكتبوا كلمات وبيهتموا بالطفل".

وتابع: "احنا عندنا مفيش، وفكرت ليه مغنيش للأطفال وأعملهم أغاني مخصوص تكون على مستوى جيد، ولما جاتلي الفرصة في تليفزيون دبي أعمل حاجة تخص الأطفال وافقت على طول، ودي حاجة كنت عايزها من زمان".

وحول أن أدب الأطفال والغناء لهم صعب، أضاف هاني شاكر: "صحيح الى حد ما، لأن الطفل لو غنيت لهم أغاني عادية زي اللي بغنيها مش هيفهموا عايز أقول إيه في نص الكلام، ولكن بحاول على قدر الامكان أبسط لهم أداء الغنوة وكلماتها".

موعد وصول جثمان هاني شاكر إلى القاهرة

يذكر أن، المطربة نادية مصطفى، كشفت عن وصول جثمان المطرب الراحل هاني شاكر غدا الثلاثاء إلى القاهرة من باريس بالإتفاق بين وزارة الخارجية ووزارة الصحة والسفارة المصرية بباريس، وسينقل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى لكي يخرج للصلاة عليه يوم الأربعاء من مسجد أبو شقة ببالم هيلز بأكتوبر ويقام العزاء يوم الخميس من نفس المسجد.

