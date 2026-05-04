الخطوط الـ3.. مصراوي يكشف تعديلات في تشكيل الزمالك أمام سموحة

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على إجراء تعديلات في تشكيل الفريق خلال المواجهة المرتقبة أمام سموحة، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفًا على سموحة في الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره في آخر جولتين، بالتعادل أمام إنبي، ثم الخسارة أمام الأهلي بثلاثية دون رد.

تعديلات في تشكيل الزمالك أمام سموحة

وبحسب مصدر مطلع، فإن التعديلات المرتقبة ستشمل الخطوط الثلاثة (الدفاع، الوسط، والهجوم)، في إطار سعي الجهاز الفني لإعادة التوازن وتحسين الأداء خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني استقر على الدفع بـ محمد إبراهيم في مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي، مع المفاضلة بين أحمد ربيع ومحمد إسماعيل لشغل مركز في خط الوسط بدلًا من أحمد فتوح.

وفي الخط الأمامي، يدرس الجهاز الفني الدفع بالأنجولي شيكو بانزا، على حساب أحد الثنائي عدي الدباغ أو ناصر منسي، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايك – حسام عبدالمجيد – محمود الونش – محمد إبراهيم.

خط الوسط: عبدالله السعيد – محمد شحاتة – أحمد ربيع أو محمد إسماعيل.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ أو ناصر منسي – شيكو بانزا.