مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

الخطوط الـ3.. مصراوي يكشف تعديلات في تشكيل الزمالك أمام سموحة

كتب : محمد خيري

03:39 م 04/05/2026

نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على إجراء تعديلات في تشكيل الفريق خلال المواجهة المرتقبة أمام سموحة، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفًا على سموحة في الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره في آخر جولتين، بالتعادل أمام إنبي، ثم الخسارة أمام الأهلي بثلاثية دون رد.

تعديلات في تشكيل الزمالك أمام سموحة

وبحسب مصدر مطلع، فإن التعديلات المرتقبة ستشمل الخطوط الثلاثة (الدفاع، الوسط، والهجوم)، في إطار سعي الجهاز الفني لإعادة التوازن وتحسين الأداء خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني استقر على الدفع بـ محمد إبراهيم في مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي، مع المفاضلة بين أحمد ربيع ومحمد إسماعيل لشغل مركز في خط الوسط بدلًا من أحمد فتوح.

وفي الخط الأمامي، يدرس الجهاز الفني الدفع بالأنجولي شيكو بانزا، على حساب أحد الثنائي عدي الدباغ أو ناصر منسي، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايك – حسام عبدالمجيد – محمود الونش – محمد إبراهيم.

خط الوسط: عبدالله السعيد – محمد شحاتة – أحمد ربيع أو محمد إسماعيل.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ أو ناصر منسي – شيكو بانزا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك سموحة الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف ملابسات فيديو استخلاص الذهب بطاحونة مخالفة في قنا
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو استخلاص الذهب بطاحونة مخالفة في قنا
الغندور يثير الجدل برسالة غامضة: "مش بتليفون رئيس إنبي ولا سموحة"
رياضة محلية

الغندور يثير الجدل برسالة غامضة: "مش بتليفون رئيس إنبي ولا سموحة"
الخطوط الـ3.. مصراوي يكشف تعديلات في تشكيل الزمالك أمام سموحة
رياضة محلية

الخطوط الـ3.. مصراوي يكشف تعديلات في تشكيل الزمالك أمام سموحة
هجوم بالطائرات المسيّرة يستهدف مطار الخرطوم الدولي بالسودان (فيديو)
شئون عربية و دولية

هجوم بالطائرات المسيّرة يستهدف مطار الخرطوم الدولي بالسودان (فيديو)
"ركنت 3 دقائق في رمسيس".. سيدة تستغيث: "عربيتي اتسرقت" | فيديو
حوادث وقضايا

"ركنت 3 دقائق في رمسيس".. سيدة تستغيث: "عربيتي اتسرقت" | فيديو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
حصة في الأرض وأسانسير.. الشكل الجديد لشقق سكن لكل المصريين
قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟