هيئة بريطانية: اندلاع حريق في سفينة قبالة سواحل الإمارات

كتب : وكالات

07:52 م 04/05/2026 تعديل في 08:04 م

حريق سفينة - ارشيفية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، في بيان عاجل لها اليوم الإثنين، عن تلقيها بلاغا بوقوع حادث بحري يصنف ضمن "الأنشطة المشبوهة"، على بعد 14 ميلا بحريا غرب ميناء صقر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الهيئة البريطانية في التحذير الذي حمل الرقم (054-26)، استناداً إلى معلومات وردت من طرف ثالث في تمام الساعة 14:21 (بتوقيت جرينتش)، أن حريقاً اندلع على متن إحدى السفن في الموقع المذكور.

وقالت الهيئة البريطانية، أن السفينة المتضررة وجهت نداءات عاجلة للسفن المتواجدة في المحيط الجغرافي القريب، مطالبة إياها بالابتعاد والحفاظ على مسافة آمنة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات أنه تم رصد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة.

وقالت الهيئة الإماراتية، إن وزارة الدفاع الإماراتية تعاملت بنجاح مع 3 صواريخ فوق المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط صاروخ آخر في البحر.

