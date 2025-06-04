هل يساعد تدريب حاسة الشم على حماية الذاكرة؟

هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن تدريب حاسة الشم (أو الإثراء الشمي) يمكن أن يساعد في حماية وتعزيز الذاكرة والوظائف المعرفية، خاصة مع التقدم في العمر أو في حالات معينة مثل فقدان حاسة الشم، وفقًا لـ medicalxpress.

إليك كيفية عمل ذلك ولماذا يُعتقد أنه مفيد

على عكس الحواس الأخرى (البصر، السمع، اللمس)، لا تمر إشارات الشم عبر المهاد (Thalamus) في الدماغ قبل الوصول إلى مراكز معالجة المشاعر والذاكرة. بل تنتقل مباشرة إلى "البصلة الشمية" (Olfactory Bulb) ومنها إلى مناطق رئيسية في الدماغ مثل:

اللوزة الدماغية (Amygdala): المسؤولة عن معالجة العواطف.

الحُصين (Hippocampus): يلعب دورًا حاسمًا في تكوين وتخزين الذكريات الجديدة.

الذكريات العاطفية القوية: هذا الاتصال المباشر يفسر لماذا يمكن للروائح أن تستدعي ذكريات قوية ومفصلة جدًا، وغالبًا ما تكون مشحونة عاطفيًا، حتى من سنوات بعيدة (ظاهرة "بروست" أو "تأثير مادلين").

كيف يساعد تدريب حاسة الشم (Olfactory Training)؟

تحفيز الدماغ

يتضمن تدريب حاسة الشم التعرض المنتظم والمقصود لروائح مختلفة (عادةً 4-6 روائح قوية ومميزة مثل الليمون، الورد، القرنفل، الكافور).

تعزيز المرونة العصبية (Neuroplasticity):

يُعتقد أن هذا التدريب يحفز مناطق الدماغ المرتبطة بالشم والذاكرة، مما يعزز "المرونة العصبية" (قدرة الدماغ على التكيف وإعادة تنظيم نفسه عن طريق تكوين اتصالات عصبية جديدة).

زيادة حجم مناطق الدماغ

أظهرت بعض الدراسات أن تدريب حاسة الشم يمكن أن يؤدي إلى زيادة في حجم مناطق معينة في الدماغ، مثل البصلة الشمية والحُصين، وهي مناطق حيوية للذاكرة.

تحسين الوظائف المعرفية

وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يمارسون تدريب الشم يظهرون تحسنًا في الذاكرة (خاصة الذاكرة اللفظية والتعلم)، والانتباه، والوظائف التنفيذية.

تطبيقات واعدة، خاصة في كبار السن ومرضى الخرف/الزهايمر

تباطؤ التدهور المعرفي

يُعد ضعف حاسة الشم أحد العلامات المبكرة لبعض الأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر وباركنسون. لذا، يُبحث في تدريب حاسة الشم كوسيلة محتملة لإبطاء التدهور المعرفي أو حتى كعلاج مساعد.

دراسات حديثة

أشارت دراسات حديثة (بما في ذلك دراسات على كبار السن) إلى أن تدريب الشم المنتظم، حتى أثناء النوم باستخدام أجهزة نشر الروائح، يمكن أن يؤدي إلى تحسن كبير في الذاكرة والاتصال العصبي في مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة.

اقرأ أيضا:

فيلم رعب يتحول إلى كابوس.. انهيار سقف سينما على رؤوس المشاهدين (فيديو)

حقيقة فيديو لكنغر مسافر على طائرة.. يحمل تذكرة وينتظر بأدب

بلوجر تتعرض لموقف صادم ومرعب في منزلها.. ما القصة؟

حادث مروع.. قطار يدهس مشاة وينهي حياة شخصين في هذه الدولة

سر "دق الهون" في أذن الرضيع.. خبيرة تكشف عادة الفراعنة

.