علماء: "أوميجا 3" قد تزيد مستوى بعض مؤشرات الالتهاب

توصل علماء جامعة بريستول البريطانية، إلى استنتاج مفاده، أن أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعتبر عادة مفيدة، قد تزيد من مستوى بعض مؤشرات الالتهاب.

وتشير مجلة International Journal of Epidemiology (IJE)، إلى أنه وفقا للباحثين، يعتقد أن أحماض أوميجا 3 لها تأثير مضاد للالتهابات، لكن النتائج التي حصلنا عليها تظهر أن الأمر ليس بهذه الدرجة، بحسب جازيتا رو.

وقد استندت هذه الدراسة إلى بيانات من دراسة أفون الطويلة للآباء والأطفال ( Avon Longitudinal Study of Parents and Children)، التي استمرت 30 عاما. وشملت أشخاصا ولدوا في مقاطعة أفون السابقة في إنجلترا بين عامي 1991 و1992. كما استخدم العمل معلومات عن صحة آباء المشاركين وإخوتهم وأطفالهم.

وأظهر التحليل أنه مع ارتفاع تركيز أوميغا 3 في دم المشاركين، ارتفع أيضا مستوى عدد من المؤشرات الحيوية الالتهابية.

ويقول الباحثون: "كانت نسبة أوميجا 6 إلى أوميجا 3 ذات أهمية خاصة: فعندما كان أوميجا 6 هو السائد، ازداد الالتهاب".

وتأكدت هذه النتائج عند تحليل بيانات من البنك الحيوي البريطاني، أحد أكبر قواعد البيانات الطبية في العالم، يغطي حوالي نصف مليون شخص. لاختبار علاقة السبب والنتيجة، استخدم العلماء طريقة التوزيع العشوائي المندلي، وسجلوا مرة أخرى ارتباطا إيجابيا بين أحماض أوميجا والعمليات الالتهابية.

ولكن مع ذلك، يؤكد الباحثون أن الالتهاب آلية بيولوجية معقدة، وأن هذه الدراسة لا تلغي الفوائد المحتملة لأوميجا 3، ولا يؤكدون أن أوميجا 3 ضارة، ولكن، كما هو الحال مع أي عنصر غذائي، تعتمد آثاره على السياق والجرعة والخصائص الفردية.