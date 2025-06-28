3 علامات تكشف مقاومة الأنسولين.. انتبه قبل الإصابة بالسكري

رغم غياب الأعراض الواضحة في معظم الحالات، تعد مقاومة الأنسولين من الحالات الصامتة التي قد تمهد الطريق للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ومشكلات صحية أخرى أكثر تعقيدًا.

وحذر الدكتور أحمد سامي، استشاري أمراض الباطنة والسكر، من التهاون في التعامل مع بعض الأعراض الصامتة التي قد تكون مؤشرا على ما يعرف بـ"مقاومة الأنسولين"، وهي الحالة التي تسبق الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتؤثر على عمليات التمثيل الغذائي بشكل خطير.

وأوضح سامي في تصريحات لـ"مصراوي"، أن مقاومة الأنسولين لا تعد مرضا في حد ذاتها، لكنها حالة وظيفية يفقد فيها الجسم القدرة على الاستجابة الطبيعية لهرمون الأنسولين، ما يضطر البنكرياس لإنتاج كميات أكبر منه للحفاظ على مستوى السكر في الدم، ومع مرور الوقت، قد تنهار هذه الآلية ويصاب الشخص بالسكري.

ووفقا لاستشاري أمراض الباطنة والسكر، فإن هناك 3 علامات واضحة قد تكون دليلا مبكرا على الإصابة بمقاومة الأنسولين، وتشمل:

زيادة محيط الخصر

إذ يعتبر تراكم الدهون حول منطقة البطن، أو ما يعرف بالدهون الحشوية، من أبرز المؤشرات على وجود خلل في الاستجابة للأنسولين، خاصة إذا تجاوز محيط الخصر 102 سم لدى الرجال، و88 سم لدى النساء.

ظهور مناطق داكنة على الجلد

وغالبا ما تظهر هذه التصبغات في مناطق مثل الرقبة والإبط والمفاصل وقد تكون مصحوبة بزوائد جلدية صغيرة، وتعد إشارة بيولوجية مبكرة على مقاومة الجسم للأنسولين.

الشعور بالإجهاد بعد تناول الطعام

أو الرغبة الشديدة في تناول السكريات والنشويات بعد الوجبات، ما يعكس اضطرابا في قدرة الخلايا على امتصاص الجلوكوز بشكل سليم.

وأشار سامي إلى أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، أو لديهم تاريخ عائلي لمرض السكري، أو يعانون من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، هم الأكثر عرضة للإصابة بمقاومة الأنسولين دون أن يدركوا ذلك.

وشدد على أن تجاهل هذه المؤشرات قد يؤدي لاحقا إلى تطور الحالة إلى مقدمات السكري، وهي المرحلة التي ترتفع فيها مستويات السكر عن الحد الطبيعي دون الوصول إلى عتبة التشخيص الرسمي للسكري.

وختم حديثه بالتأكيد على أن التشخيص المبكر عبر تحاليل السكر التراكمي، وصيام السكر في الدم، واختبار تحمل الجلوكوز، إلى جانب اتباع نمط حياة صحي يتضمن فقدان الوزن وممارسة الرياضة وتقليل الكربوهيدرات المصنعة، يمكن أن يعكس مقاومة الأنسولين ويمنع تطور المرض بشكل كامل.

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