تأثير تناول الفول على مرضي القولون العصبي

يمكن أن يكون تناول الفول له تأثيرات متباينة جدًا على مرضى القولون العصبي، وقد يكون تناوله يوميًا مشكلة كبيرة بالنسبة للكثيرين منهم.

الفول ومركباته المؤثرة على القولون العصبي، وفقًا لما جاء في صحيفة، healthline.

الفول غني بمركبات معينة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي

الألياف القابلة للتخمر (FODMAPs)

الفول يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات قصيرة السلسلة القابلة للتخمر (FODMAPs)، وتحديداً الأوليغوساكاريدات (مثل الجالاكتو-أوليغوساكاريدات GOS، هذه المركبات لا يتم امتصاصها بشكل جيد في الأمعاء الدقيقة، وتصل إلى الأمعاء الغليظة حيث تقوم البكتيريا بتخميرها.

التأثير

عملية التخمر هذه تنتج كميات كبيرة من الغازات (مثل الهيدروجين والميثان)، مما يؤدي إلى الانتفاخ، الألم، المغص، وتغيرات في حركة الأمعاء (إسهال أو إمساك)، وهي الأعراض الرئيسية للقولون العصبي.

البروتين والألياف غير القابلة للذوبان

على الرغم من أن هذه المركبات مفيدة للصحة العامة، إلا أن هضم كميات كبيرة من البروتين النباتي والألياف غير القابلة للذوبان (الموجودة في قشور الفول) قد يمثل تحديًا للجهاز الهضمي الحساس لمرضى القولون العصبي.

قد تزيد من العبء على الأمعاء وتساهم في الشعور بالثقل وعدم الراحة.

لماذا قد يكون تناول الفول يوميًا مشكلة؟

تفاقم الأعراض بشكل مستمر

بدلاً من فترات الهدوء، قد يجد المريض نفسه يعاني من الانتفاخ والألم والغازات بشكل شبه يومي.

صعوبة في تحديد المحفزات الأخرى

عندما يكون الفول جزءًا ثابتًا من النظام الغذائي ويسبب الأعراض، يصبح من الصعب تحديد ما إذا كانت هناك أطعمة أخرى تساهم في المشكلة.

انخفاض جودة الحياة

المعاناة المستمرة من أعراض القولون العصبي تؤثر سلبًا على جودة الحياة اليومية والنفسية.

هل يعني هذا أن الفول محظور تمامًا؟

ليس بالضرورة حظرًا مطلقًا، لكنه يتطلب حذرًا شديدًا وتعديلًا.

الكمية هي المفتاح

بعض مرضى القولون العصبي قد يتحملون كميات صغيرة جدًا من الفول، خاصة إذا كان مقشورًا ومطبوخًا جيدًا.

التحضير

قد يساعد نقع الفول لفترة طويلة، وتغيير ماء النقع عدة مرات، وإزالة القشور (إذا لم تكن مقشرة جاهزة) في تقليل محتوى بعض المركبات المسببة للغازات.

الاختبار الفردي

أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان الفول يناسبك هي تجربة كمية صغيرة جدًا ومراقبة رد فعل جسمك. ينصح بتجربة الأطعمة الجديدة بحذر شديد مع تتبع الأعراض.

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