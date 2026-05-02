إعلان

الجيش الإسرائيلي ينذر 9 قرى في لبنان بالإخلاء الفوري

كتب : وكالات

09:10 ص 02/05/2026 تعديل في 10:26 ص

الجيش الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتهم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أصدر إنذارا لسكان 9 قرى جنوب لبنان بضرورة الإخلاء الفوري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "إنذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: قعقعية الجسر، عدشيت الشقيف، جبشيت، عبا، كفرجوز، حاروف، الدوير، دير الزهراني، حبوش".

وأضاف: "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة"، على حد زعمه.

واختتم الجيش الإسرائيلي بيانه محذرا كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، فإنه يعرض حياته للخطر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خرق وقف إطلاق النار لبنان الجيش الإسرائيلي إسرائيل حزب الله

أخبار مصر

توفيق عكاشة: إيران قتلت من المسلمين ما يعادل سكان إسرائيل
أخبار مصر

موعد إجازة عيد العمال 2026 للقطاعين العام والخاص
مصراوى TV

كيف ردّت إيران على تسمية "مضيق ترامب" بدلًا من مضيق هرمز؟
أخبار مصر

أمطار تصل لـ"رعدية".. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
رياضة محلية

بن شرقي خرافي.. إحصائيات اللاعبين في مباراة الأهلي والزمالك (رقمي)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان