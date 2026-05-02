عصير البرقوق (الخوخ المجفف) من المشروبات الطبيعية التي بدأت الدراسات الحديثة في تسليط الضوء على فوائدها الصحية، خاصة فيما يتعلق بالجهاز الهضمي وصحة القلب.

وتشير أبحاث منشورة في مواقع طبية عالمية إلى أن تناوله باعتدال قد يمنح الجسم فوائد متعددة بفضل احتوائه على الألياف ومضادات الأكسدة والمواد الطبيعية الداعمة للصحة العامة، بحسب "healthline".

يساعد على تحسين الهضم وعلاج الإمساك

يُعرف عصير البرقوق بقدرته على دعم صحة الجهاز الهضمي، حيث يحتوي على مادة السوربيتول والألياف الطبيعية التي تساعد على تليين حركة الأمعاء وتحسين عملية الإخراج. وقد أظهرت دراسات أن له تأثيرًا ملينًا طبيعيًا قد يفوق بعض العلاجات الدوائية في حالات الإمساك البسيطة.

هل يدعم صحة القلب ويقلل الكوليسترول

تشير أبحاث إلى أن البرقوق وعصيره يحتويان على مركبات مضادة للأكسدة مثل البوليفينول، والتي قد تساعد في تقليل الكوليسترول الضار ودعم صحة الأوعية الدموية، مما ينعكس إيجابًا على صحة القلب.



هل هو غني بمضادات الأكسدة

يحتوي عصير البرقوق على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ما قد يقلل من مخاطر بعض الأمراض المزمنة مع مرور الوقت.



هل يساعد في دعم صحة العظام

توضح بعض الدراسات أن البرقوق قد يساهم في دعم كثافة العظام بفضل احتوائه على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين K والبوتاسيوم، مما قد يساعد في الحفاظ على صحة الهيكل العظمي.



هل يمنح عصير البرقوق الطاقة ويحسن النشاط

بفضل احتوائه على سكريات طبيعية مع عناصر غذائية، يمكن لعصير البرقوق أن يمد الجسم بطاقة سريعة، مما يجعله خيارًا مناسبًا لتعزيز النشاط خلال اليوم عند تناوله باعتدال.

