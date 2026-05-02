عصير البطيخ من المشروبات الطبيعية المنعشة التي تحظى بشعبية كبيرة، خاصة في فصل الصيف، ليس فقط لطعمه اللذيذ، بل أيضًا لقيمته الغذائية العالية.



وتشير دراسات طبية حديثة إلى أن تناوله بشكل معتدل قد يمنح الجسم مجموعة من الفوائد الصحية المهمة، بفضل احتوائه على الماء ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، بحسب "clevelandclinic".



يساعد على ترطيب الجسم بشكل فعال

يتميز عصير البطيخ بنسبة عالية من الماء تصل إلى أكثر من 90%، ما يجعله خيارًا مثاليًا للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة في الأجواء الحارة أو بعد المجهود البدني. هذا الترطيب يدعم وظائف الجسم الحيوية ويحسن مستويات الطاقة.

يدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي عصير البطيخ على مركب السيترولين الذي يساعد في تحسين تدفق الدم وتوسيع الأوعية الدموية، ما يساهم في دعم صحة القلب وتقليل ضغط الدم بشكل طبيعي عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

هل يساعد في تقليل آلام العضلات

تشير أبحاث إلى أن السيترولين الموجود في البطيخ قد يساهم في تقليل الشعور بآلام العضلات بعد التمارين الرياضية، من خلال تحسين الدورة الدموية وتسريع عملية التعافي.

هل يعزز صحة البشرة

يحتوي عصير البطيخ على فيتامين C ومضادات أكسدة تساعد في دعم إنتاج الكولاجين، مما ينعكس إيجابًا على نضارة البشرة ومرونتها، وقد يساعد في تأخير علامات الشيخوخة المبكرة.

هل يساهم في تحسين الهضم

تساعد المركبات النباتية الموجودة في البطيخ على دعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

