إعلان

لن تتوقع فوائده.. 5 أسباب تجعل عصير البطيخ مشروبك الصحي المفضل

كتب : نرمين ضيف الله

02:30 ص 02/05/2026

البطيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عصير البطيخ من المشروبات الطبيعية المنعشة التي تحظى بشعبية كبيرة، خاصة في فصل الصيف، ليس فقط لطعمه اللذيذ، بل أيضًا لقيمته الغذائية العالية.


وتشير دراسات طبية حديثة إلى أن تناوله بشكل معتدل قد يمنح الجسم مجموعة من الفوائد الصحية المهمة، بفضل احتوائه على الماء ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، بحسب "clevelandclinic".


يساعد على ترطيب الجسم بشكل فعال

يتميز عصير البطيخ بنسبة عالية من الماء تصل إلى أكثر من 90%، ما يجعله خيارًا مثاليًا للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة في الأجواء الحارة أو بعد المجهود البدني. هذا الترطيب يدعم وظائف الجسم الحيوية ويحسن مستويات الطاقة.

يدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي عصير البطيخ على مركب السيترولين الذي يساعد في تحسين تدفق الدم وتوسيع الأوعية الدموية، ما يساهم في دعم صحة القلب وتقليل ضغط الدم بشكل طبيعي عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

هل يساعد في تقليل آلام العضلات

تشير أبحاث إلى أن السيترولين الموجود في البطيخ قد يساهم في تقليل الشعور بآلام العضلات بعد التمارين الرياضية، من خلال تحسين الدورة الدموية وتسريع عملية التعافي.

هل يعزز صحة البشرة

يحتوي عصير البطيخ على فيتامين C ومضادات أكسدة تساعد في دعم إنتاج الكولاجين، مما ينعكس إيجابًا على نضارة البشرة ومرونتها، وقد يساعد في تأخير علامات الشيخوخة المبكرة.

هل يساهم في تحسين الهضم

تساعد المركبات النباتية الموجودة في البطيخ على دعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

اقرأ أيضًا:

4 أعراض تكشف التسمم الغذائي بعد تناول البطيخ

4 أخطاء شائعة عند تناول البطيخ.. تضر القلب والكلى وترفع الكوليسترول

بعد ظهوره في الأسواق.. كيف يؤثر البطيخ على القلب والعضلات؟


البطيخ صحة القلب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توفيق عكاشة: إيران قتلت من المسلمين ما يعادل سكان إسرائيل
أخبار مصر

توفيق عكاشة: إيران قتلت من المسلمين ما يعادل سكان إسرائيل
لصحة القلب.. 5 فواكه تساعد على خفض الدهون الثلاثية بشكل طبيعي
نصائح طبية

لصحة القلب.. 5 فواكه تساعد على خفض الدهون الثلاثية بشكل طبيعي
كيف سيتم تحديد النفقة من دخل غير ثابت؟ وكيل تشريعية النواب يجيب (فيديو)
أخبار مصر

كيف سيتم تحديد النفقة من دخل غير ثابت؟ وكيل تشريعية النواب يجيب (فيديو)
بن شرقي خرافي.. إحصائيات اللاعبين في مباراة الأهلي والزمالك (رقمي)
رياضة محلية

بن شرقي خرافي.. إحصائيات اللاعبين في مباراة الأهلي والزمالك (رقمي)
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد السقوط أمام الأهلي بثلاثية
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد السقوط أمام الأهلي بثلاثية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. ترامب يبلغ الكونجرس بانتهاء حرب إيران