رسميا.. ترامب يبلغ الكونجرس بانتهاء حرب إيران

كتب : محمود الطوخي

10:04 م 01/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أكد البيت الأبيض في رسالة للكونجرس الجمعة، أن الأعمال العدائية مع إيران قد "انتهت"، على الرغم من استمرار وجود القوات الأمريكية في المنطقة.

تجاوز مهلة قانون الكونجرس حرب إيران

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، تتجنب رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعليا الموعد النهائي القانوني المحدد في الأول من مايو للحصول على موافقة أعضاء الكونجرس على مواصلة حرب إيران.
وكان من المقرر أن يمر هذا الموعد دون أي إجراء من جانب المشرعين الجمهوريين، الذين يلتزمون بقرار ترامب.

سلطات ترامب في حرب إيران وأمريكا

وتُبرز الرسالة بوضوح التأكيد الجريء ولكن المشكوك فيه قانونيا على السلطة الرئاسية في قلب حرب ترامب، التي بدأها دون موافقة الكونجرس قبل شهرين.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس طبيعة إدارة الصراع في مسار العلاقة بين إيران وأمريكا، حيث يتمسك البيت الأبيض بزمام المبادرة العسكرية بعيدا عن القيود التشريعية المعتادة.

استمرار تهديدات صراع إيران وأمريكا

وأوضح ترامب في الرسالة أن الحرب قد لا تكون قد انتهت بعد بشكل كامل؛ حيث قال: "على الرغم من نجاح عمليات الولايات المتحدة ضد النظام الإيراني والجهود المستمرة لتأمين سلام دائم، فإن التهديد الذي تشكله إيران على بلادنا وقواتنا لا يزال كبيرا".
ويشير هذا التناقض في الرسالة إلى استمرار حالة التأهب ضمن سياق إيران وأمريكا، رغم الإعلان الرسمي عن توقف الأعمال العدائية النشطة في حرب إيران.

