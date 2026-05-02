ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات السبت؟

كتب : ميريت نادي

09:55 ص 02/05/2026

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية التعاملات الصباحية السبت 2-5-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 إلى 4640 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 5965 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى 6960 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 إلى 7954 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 55680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247369 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 397700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.08% إلى نحو 4614 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

