يُعد عصير الجوافة من المشروبات الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، ويُصنف في العديد من الدراسات الأجنبية ضمن الفواكه الوظيفية التي قد تقدم فوائد صحية متعددة. فهو يحتوي على فيتامين C بنسبة عالية، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم بشكل عام، ما يجعله خيارًا صحيًا عند تناوله باعتدال.



أبرز فوائد عصير الجوافة بحسب "هيلث لاين".

تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض

تشير الدراسات إلى أن الجوافة من أغنى الفواكه بفيتامين C، وهو عنصر أساسي لدعم جهاز المناعة ومساعدة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيها تساهم في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا.

هل تدعم صحة القلب وتنظيم الضغط

أوضحت مراجعات علمية أن تناول الجوافة أو عصيرها قد يساعد في تحسين ضغط الدم ودعم صحة القلب، بفضل تأثيرها الإيجابي على الأوعية الدموية وتقليل بعض عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

هل تحسين الهضم وصحة الأمعاء

تحتوي الجوافة على ألياف غذائية تساعد في تعزيز حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، كما قد تساهم في دعم توازن البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي، مما ينعكس على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

المساعدة في ضبط مستوى السكر في الدم

أشارت أبحاث إلى أن الجوافة قد تساعد في تقليل ارتفاع سكر الدم بعد تناول الطعام، ما يجعلها خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي متوازن، خاصة للأشخاص الذين يراقبون مستويات السكر لديهم.

هل يدعم صحة الجلد ومقاومة الشيخوخة

بفضل غناها بمضادات الأكسدة وفيتامين C، قد تساعد الجوافة في حماية البشرة من التلف الناتج عن العوامل الخارجية، ودعم إنتاج الكولاجين الذي يمنح الجلد مظهرًا أكثر نضارة وحيوية.

