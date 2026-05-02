شبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أداء البحرية الأمريكية بـ"القراصنة"، خلال تنفيذ عمليات حصار بحري تستهدف إيران، في سياق الحرب الدائرة بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل.

قال ترامب، إن القوات الأمريكية استولت مؤخرا على سفينة وحمولتها، مضيفا: "احتجزنا السفينة والنفط إنها تجارة مربحة جدا نحن مثل القراصنة نوعا ما، لكننا لا نمزح".

تأتي هذه التصريحات في وقت تصعّد فيه واشنطن من إجراءاتها البحرية، إذ احتجزت عددا من السفن المرتبطة بطهران، بما في ذلك ناقلات نفط وسفن حاويات خاضعة لعقوبات، بعد مغادرتها الموانئ الإيرانية أو خلال وجودها في المياه الآسيوية.

في المقابل، تفرض إيران قيودا مشددة على الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ تمنع مرور معظم السفن باستثناء سفنها، منذ اندلاع المواجهة، فيما تواصل الولايات المتحدة فرض حصار منفصل على الموانئ الإيرانية.

وبدأت العمليات العسكرية في 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، لترد طهران بضربات استهدفت إسرائيل ودولا خليجية تستضيف قواعد أمريكية.

وأدت المواجهات إلى سقوط آلاف القتلى وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين، إلى جانب تداعيات اقتصادية واسعة، أبرزها ارتفاع أسعار النفط وتعطّل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال عالميا.

وتواجه إدارة ترامب انتقادات متزايدة داخل الولايات المتحدة، في ظل غموض أهداف الحرب وتغير مهلها الزمنية، إلى جانب تصريحات للرئيس الأمريكي أثارت جدلا واسعا، من بينها تهديده سابقا بـ"تدمير الحضارة الإيرانية".

حذّر خبراء أمريكيون من أن بعض الهجمات قد تقترب من تصنيف جرائم حرب، خاصة في ظل الحديث عن استهداف بنى تحتية مدنية داخل إيران.

ولم تصدر السلطات المالية تعليقا إضافيا بشأن هذه الاتهامات، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة العسكرية لاحتواء التدهور الأمني المتسارع في البلاد، وفقا لسكاي نيوز.