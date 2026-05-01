الدوري الإنجليزي

أرسنال

19:30

فولهام

الدوري الإسباني

أوساسونا

22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

نانت

16:00

مارسيليا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

18:00

لوريان

أعلم قيمة المنافسة.. أول تعليق من ياس توروب بعد الفوز على الزمالك بثلاثية

كتب : يوسف محمد

11:25 م 01/05/2026
  • عرض 13 صورة
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (3)
    ياس توروب مدرب الأهلي (4)
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (2)
    الأهلي والزمالك (24) (1)
    الأهلي والزمالك (4) (1)
    الأهلي والزمالك (6) (1)
    الأهلي والزمالك (2) (1)
    الأهلي والزمالك (16) (1)
    الأهلي والزمالك (12) (1)
    الأهلي والزمالك (13) (1)
    الأهلي والزمالك (17) (1)
    الأهلي والزمالك (14) (1)

علق الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، على فوز فريقه بثلاثية اليوم على حساب الزمالك ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وحقق المارد الأحمر فوزا كبيرا على حساب الزمالك اليوم الجمعة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

تصريحات توروب بعد الفوز على الزمالك

وقال توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "ليس لدي أي تعليق على نتيجة المباراة، خاصة وأنني أعرف المنافسة التاريخية بين الأهلي والزمالك".

وأضاف: "قابلت الزمالك للمرة الأولى، في نهائي كأس مصر بالإمارات، وفي ذلك الوقت أدركت قيمة المنافسة التاريخية بين الفريقين، والأداء اليوم كان به انتظام وانضباط تكتيكي كبير من اللاعبين".

وتابع: "استحقينا الفوز بجدارة في مباراة اليوم، خاصة بعد المستوى المميز من الناحية الهجومية والدفاعية التي ظهر بها الفريق، وقبل اللقاء تحدثت مع اللاعبين على ضرورة جعله أسرهم فخورة في لقاء اليوم".

وواصل: "أشكر جماهير الأهلي بشكل كبير على مساندتهم للفريق اليوم، ودعمهم القوي للاعبين طوال اللقاء، وكنا نعاني في مباراة اليوم من كثرة الإصابات والإيقاف، ولكن أغلب اللاعبين في الملعب النهاردة ظهروا بشكل رائع اليوم".

واختتم توروب تصريحاته: "ببارك لأشرف بن شرقي على أدائه المميز في مباراة اليوم، وبالتأكيد سأعود إلى منزلي ولأسرتي اليوم وأنا سعيد للغاية".

