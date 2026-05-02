كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 03 مايو 2026 إلى الخميس 07 مايو 2026، إذ تشير التوقعات إلى انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين 6 و7 درجات.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

أوضحت "الهيئة"، أن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة تسجل على السواحل الشمالية من 20 إلى 22 درجة، والقاهرة الكبرى من 24 إلى 26 درجة، بينما تتراوح في شمال الصعيد بين 26 و29 درجة، مع استمرار ارتفاعها نسبيًا في جنوب الصعيد.

وأضافت "الأرصاد"، أن الطقس يسود مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة ليلًا على مختلف المناطق.

أماكن سقوط الأمطار خلال الأسبوع المقبل

توقعت "الهيئة" فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الأحد 3 مايو على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وأجزاء من جنوب سيناء، يصاحبها نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وبعض مناطق محافظة البحر الأحمر وسيناء.

وأشارت توقعات "الأرصاد" إلى استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء خلال الفترة من الإثنين 4 مايو وحتى الخميس 7 مايو 2026، بما قد يؤثر على بعض الأنشطة الجوية في فترات متقطعة.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة متابعة التحديثات المستمرة لخرائط الطقس نظرًا للتغيرات السريعة خلال فصل الربيع، مع اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع التقلبات الجوية المتوقعة.

