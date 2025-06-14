رعشة اليدين عند التدخين.. هل تعلم السر وراء هذه المشكلة؟

رغم أن العديد من المدخنين يعتقدون أن السجائر تساعدهم على الاسترخاء وتقليل التوتر، إلا أن النيكوتين، المادة المسببة للإدمان في التبغ، له تأثيرات معقدة على الجسم، والتي تؤدي إلى تفاقم القلق والتسبب في رعشة اليدين.

أسباب رعشة اليدين عند التدخين

عند استنشاق النيكوتين، يدخل بسرعة إلى مجرى الدم ويصل إلى الدماغ، حيث يعمل كمنشط للجهاز العصبي المركزي، هذا بدوره يؤدي إلى تسريع معدل ضربات القلب وزيادة إفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين، فضلا عن الشعور بالقلق والتوتر، الذي يظهر جسديا على شكل رعشة في اليدين.

كما يؤدي الاعتماد على النيكوتين إلى ظهور أعراض الانسحاب، مثل القلق والرعشة، عندما يقل مستوى النيكوتين في الجسم، وفقا لموقعي "webmd" و"verywellmind ".

آثار جانبية أخرى للنيكوتين

بالإضافة إلى رعشة اليدين، يمكن أن يتسبب النيكوتين في مجموعة من الآثار الجانبية الأخرى التي تؤثر على مختلف أجهزة الجسم:

انخفاض الشهية.

الإسهال.

اضطراب الجهاز الهضمي.

الغثيان.

ارتفاع ضغط الدم.

زيادة معدل ضربات القلب.

زيادة إنتاج اللعاب والبلغم.

التعرق.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من رعشة في اليدين باستمرار، أو تتفاقم، أو تبدأ في التأثير على أداء مهامك اليومية، فمن الضروري استشارة الطبيب لتلقي العلاج المناسب.

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