6 علامات تكشف نقص السوائل في الجسم خلال الطقس الحار

كتب : محمود عبده

08:00 م 22/05/2026 تعديل في 11:35 م

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يواجه الجسم تحديا مستمرا للحفاظ على توازنه الداخلي، خاصة مع فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح نتيجة التعرق المستمر، وهو ما يزيد من احتمالات الإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري.

وبحسب موقع "مايو كلينك"، يعتمد الجسم على مجموعة من الآليات الطبيعية للحفاظ على مستوى السوائل ومنع ارتفاع درجة حرارته، إلا أن التعرض الطويل للحرارة الشديدة قد يؤثر على هذه القدرة، إذا لم يتم تعويض السوائل المفقودة بشكل منتظم.

علامات تكشف نقص السوائل في الجسم

تظهر على الجسم عدة مؤشرات مبكرة تدل على نقص السوائل والجفاف، من أبرزها:
-الشعور بالعطش الشديد.
-جفاف الفم والشفاه.
-الصداع والدوخة.
-الإرهاق والتعب المستمر.
-قلة التبول أو تغير لون البول إلى الداكن.
-زيادة ضربات القلب.

كيف يحافظ الجسم على السوائل؟

يمتلك الجسم أنظمة طبيعية تساعده على الحفاظ على توازن السوائل، أبرزها تقليل فقدان الماء عبر الكلى، وتحفيز الشعور بالعطش لتعويض النقص، إلى جانب إفراز هرمونات تساعد على الاحتفاظ بالماء داخل الجسم.

كما يعمل الجسم على تنظيم عملية التعرق للحفاظ على درجة حرارته الطبيعية، لكن استمرار فقدان السوائل دون تعويض قد يؤدي إلى اضطراب هذا التوازن.

خطوات ضرورية لتجنب الجفاف

وينصح الأطباء بضرورة الاهتمام بترطيب الجسم خلال الطقس الحار، عبر اتباع بعض العادات اليومية البسيطة، ومنها:
-شرب الماء بانتظام على مدار اليوم.
-تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء، مثل البطيخ والخيار.
-تجنب المشروبات الغنية بالكافيين والسكريات.
-تقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة وقت الظهيرة.
-ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون.
-تعويض الأملاح المفقودة عند التعرق الشديد.

