يشعر الكثيرون في بعض الأحيان بالدوخة والدوار، إلا أن الجميع يتجاهل هذا الشعور ويعتبره أمر بسيط ويحدث للجميع، ولكن على الرغم من أن هذه



رغم أن الشعور بالدوخة قد يكون بالفعل بسيطا، إلا أنه أحيانا يخفي مشكلات صحية خطيرة تستدعي زيارة الطبيب.

ووفقا لموقع mayoclinic، فإن الأعراض الخطيرة التي تصاحب الشعور بالدوخة وتكشف عن مشكلة صحية تشمل الآتي:

تكرارها.

بدايتها المفاجئة.

تأثيرها على حياتك اليومية.

استمرارها لفترة طويلة.

عدم وجود سبب واضح لها.

ومن الضروري طلب الرعاية الطبية الطارئة إذا كنت تعاني من دوار أو دوخة شديدة وجديدة مصحوبة بأي من الأعراض التالية:

ألم مثل صداع شديد مفاجئ أو ألم في الصدر.

تسارع أو عدم انتظام ضربات القلب.

فقدان الإحساس أو الحركة في الذراعين أو الساقين، أو التعثر أو صعوبة المشي، أو فقدان الإحساس أو الضعف في الوجه.

صعوبة في التنفس.

إغماء أو نوبات صرع.

مشاكل في العينين أو الأذنين، مثل ازدواج الرؤية أو تغير مفاجئ في السمع.

تشوش أو صعوبة في الكلام.

قيء مستمر.

