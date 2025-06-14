فيتامين سي نقصه لا يمر بهدوء.. و5 مؤشرات صحية لا يجب تجاهلها

رغم أن فيتامين C يُعرف غالباً بارتباطه بمناعة الجسم، إلا أن دوره يتعدى ذلك بكثير.

هذا الفيتامين الأساسي، الذي لا يستطيع الجسم إنتاجه ذاتياً، يُشارك في عشرات العمليات الحيوية، بدءاً من بناء الأنسجة ووصولاً إلى امتصاص الحديد.

فيما يلي 5 علامات تحذيرية تشير إلى نقص فيتامين C، بعضها يبدو بسيطاً لكنه يُخفي وراءه اضطراباً داخلياً أكبر، وفق موقع "هيلث لاين".

نزيف اللثة وضعف الأسنان

اللثة التي تنزف بسهولة ليست دوماً علامة على سوء تنظيف الأسنان، في حالات نقص فيتامين C، تضعف الأنسجة الداعمة للأسنان، ما يؤدي إلى نزيف تلقائي وحتى تخلخل الأسنان.

لماذا يحدث؟

فيتامين C ضروري لإنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يُبقي الأنسجة صلبة ومتماسكة، بدون كمية كافية منه، تفقد اللثة دعمها البنيوي.

تأخر التئام الجروح

إذا لاحظت أن الجروح البسيطة تأخذ وقتاً أطول للشفاء، فقد يكون السبب نقص هذا الفيتامين.

فيتامين C يساهم في تجديد الخلايا وصناعة الكولاجين، وهما عاملان أساسيان في التئام الجلد وعندما يقل، تتباطأ هذه العملية بشكل ملحوظ.

آلام المفاصل أو العظام

ألم المفاصل، خاصة إذا لم يكن ناتجًا عن إصابة أو مجهود، قد يكون مؤشراً على نقص فيتامين C، خصوصًا عند كبار السن أو من يعانون من تغذية غير متوازنة.

انخفاض الكولاجين في المفاصل يُقلل من مرونتها وقدرتها على امتصاص الصدمات، ما يؤدي إلى الشعور بالألم والتيبّس.

ضعف المناعة وتكرار العدوى

في حال إصابتك المتكررة بالزكام أو العدوى، لا تُسرع بالبحث عن أدوية راجع تغذيتك أولاً.

دور فيتامين C

يساهم بشكل مباشر في دعم خلايا المناعة، ويُعزز قدرة الجسم على مقاومة البكتيريا والفيروسات.

التعب المستمر وشحوب البشرة

الإرهاق غير المبرر، حتى بعد النوم الجيد، قد يكون نتيجة لنقص هذا الفيتامين، الذي يلعب دوراً في امتصاص الحديد ومنع فقر الدم.

شحوب الوجه، دوخة، ونقص في النشاط الذهني أو الجسدي، نتيجة انخفاض الأوكسجين الواصل إلى الخلايا.

كيف تتجنب هذا النقص؟

للحفاظ على مستويات صحية من فيتامين C، يُوصى بتناول مصادره الطبيعية مثل:

الفواكه الحمضية (البرتقال، الكيوي، الجريب فروت)

الفراولة

الفلفل الأحمر والأخضر

البروكلي والسبانخ