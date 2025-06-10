5 علامات تحذيرية قبل السكتة القلبية المفاجئة.. لا تتجاهلها

كتب- أحمد الضبع:

كشف باحثون من جامعة جوتنبرغ السويدية عن علامات إنذار مبكرة قد تظهر قبل أشهر من الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة، خصوصا بين الشباب، مشددين على ضرورة الانتباه إليها وعدم تجاهلها.

ووفق ما نشرته مجلة News Medical، فقد أجرى العلماء دراسة موسعة شملت 903 حالات سكتة قلبية مفاجئة وقعت في السويد بين عامي 2000 و2010، لأشخاص تراوحت أعمارهم بين عام واحد و36 عاما.

واعتمدت الدراسة على تحليل شهادات الوفاة وتقارير التشريح والسجلات الطبية وتخطيطات كهربية القلب وبيانات بيولوجية ومعلومات عن الحالة الصحية للأبوين.

ونقل موقع rbc.ru الروسي عن نتائج الدراسة أن نحو 22% من الوفيات تعود إلى متلازمة الموت القلبي المفاجئ غير المنتظم (SADS)، وأن نحو ثلثي الضحايا (64%) كانوا من الذكور، بمتوسط عمر بلغ 23 عامًا. اللافت أن 33% من الحالات التي تعرضت لسكتة قلبية مفاجئة سبق أن طلبت الرعاية الطبية قبل الوفاة بستة أشهر تقريبًا.

وأظهرت البيانات أن أكثر الأعراض التي سبقت الوفاة شيوعا تمثلت في:

1- الإغماء

2- النوبات

3- الغثيان والتقيؤ

4- تسارع ضربات القلب

5- علامات العدوى مثل الحمى.

كما تبين أن 11% من الضحايا كانت لديهم سوابق في اضطرابات نظم القلب، و18% أظهروا تغيرات مرضية في تخطيط القلب، فيما سجلت 17% من الحالات تشخيصًا نفسيًا سابقا، وكان 11% من المتوفين يتناولون أدوية نفسية.

وأكد الباحثون أن هذه الأعراض ينبغي التعامل معها بجدية، خاصة لدى فئة الشباب، إذ يمكن أن تكون مؤشرا مبكرا لاحتمال التعرض لسكتة قلبية مفاجئة، كما أوصوا الأطباء بضرورة الانتباه للحالة النفسية للمريض باعتبارها أحد العوامل المؤثرة على صحة القلب.

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