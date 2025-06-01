مصفاة للكلى- تناول هذا النوع من الطعام صديق الكلى من الدرجة الأولى

مصفاة للكلى- تناول هذا النوع من الطعام صديق الكلى

كتبت- نرمين ضيف الله

مشروب البقدونس من المشروبات الطبيعية التي تحظى بشعبية متزايدة بفضل فوائده الصحية المتعددة، خاصة فيما يتعلق بصحة الكلى.

ووفق موقع "هيلث لاين" الطبي فإن البقدونس يحتوي على مركبات فعّالة تساهم في تعزيز وظائف الكلى والوقاية من بعض المشكلات المرتبطة بها.

فوائد مشروب البقدونس لصحة الكلى

تعزيز الإدرار البولي

يُعرف البقدونس بخصائصه المدرة للبول، مما يساعد في زيادة إنتاج البول والتخلص من السموم والفضلات عبر الجهاز البولي.

وهذا التأثير يساهم في الوقاية من تجمعات الحصوات حول الكلى.

مكافحة الأكسدة:

يحتوي البقدونس على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والكاروتينات، التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو عامل مرتبط بتدهور وظائف الكلى.

تحسين التوازن الحمضي القاعدي

البقدونس يساعد في تعديل درجة حموضة البول، مما يقلل من خطر تكون الحصوات الكلوية.

دعم صحة القلب

من خلال خفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم، يُساهم البقدونس في تحسين صحة الأوعية الدموية، مما ينعكس إيجابًا على تدفق الدم إلى الكلى.

طريقة تحضير مشروب البقدونس

لتحضير مشروب البقدونس، يُنصح باستخدام أوراق البقدونس الطازجة.

يتم غلي الماء، ثم إضافة أوراق البقدونس وتركها تغلي لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك، يُصفى المشروب ويُحلى بالعسل أو يُضاف عصير الليمون حسب الرغبة.

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