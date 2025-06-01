حيلة بسيطة للاستمتاع بالكربوهيدرات أثناء فقدان الوزن

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن حيلة بسيطة قد يساعد اتباعها على الاستمتاع بالكربوهيدرات دون الشعور بالذنب أثناء فقدان الوزن.

واكتشف الخبراء أن ترك أطعمة مثل المكرونة والأرز والبطاطا حتى تبرد تماما قبل تناولها يمكن أن يسهم في إنقاص الوزن، ويحدث ذلك بفضل تحول النشا الموجود فيها إلى نوع خاص يُعرف بـ"النشا المقاوم".

كما أن النشا المقاوم يختلف عن الكربوهيدرات العادية لأنه يهضم ببطء ويوفر طاقة مستدامة ويساعد على تثبيت مستويات السكر في الدم، ما يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول ويساعد في التحكم بالوزن.

كما أن الرياضيين المحترفين، خاصة لاعبو كرة القدم، يعتمدون على هذه الطريقة منذ سنوات، حيث يتناولون سلطات المعكرونة الباردة أو الأرز المبرد للاستفادة من هذه الفائدة الصحية، مع الحفاظ على طاقة مستقرة وتسريع التعافي.

وإعادة تسخين الكربوهيدرات المبردة لا تُفقد النشا المقاوم خواصه، ما يجعلها خيارا عمليا لتحضير الوجبات مسبقا دون خسارة الفوائد.

ويدعم هذا الرأي الدكتور كريس فان تولكين، طبيب الأمراض المعدية، الذي يوضح أن النشا العادي يتحول بسرعة إلى سكر في الجسم، بينما النشا المقاوم يصل إلى الأمعاء الغليظة حيث يهضم ببطء، ما يقلل من ارتفاع السكر في الدم ويساهم في الشعور بالشبع ويحسن صحة الأمعاء من خلال إنتاج أحماض دهنية مفيدة.

ويمكن للاستفادة من النشا المقاوم أن تساعد في تحقيق أهداف فقدان الوزن، مع الحفاظ على طاقة مستقرة وصحة أفضل للأمعاء، ما يجعلها حيلة ذكية للاستمتاع بالكربوهيدرات دون التأثير السلبي المعتاد.

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