نفى الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر بشكل قاطع أي نية للترشح لأي منصب عام أو نقابي، وعلى رأسها منصب نقيب المحامين، مؤكدًا أنه حسم هذا القرار منذ فترة طويلة وأعلنه مرارًا وتكرارًا.

وشدد على أن المحاماة تمثل 99% من حياته واهتماماته، بينما يرى في الإعلام مساحة شغف فقط يعبر من خلالها عن آرائه وقناعاته الشخصية بحرية كاملة.

وقال "أبو بكر"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، إنه لا يسعى من ظهوره الإعلامي إلى تحقيق مكاسب مادية أو أهداف سياسية، مشيرًا إلى أن العمل العام لا يستهويه على الإطلاق، ولن يغير رأيه في هذا الشأن حتى آخر يوم في حياته.

وأكد أن المحامي الناجح يجب ألا يسمح لأي مؤثرات خارجية بأن تطغى على عمله الأساسي، معترفًا بأن نقطة ضعفه الوحيدة هي الإعلام، ليس من حيث استنزاف الوقت كونه شخصًا شديد التنظيم، وإنما من ناحية الضغط العصبي والتوتر.

وأوضح أن المحاماة والإعلام مهنتان تتطلبان جهدًا فكريًا وذهنيًا كبيرًا، وأن الانفعالات والتوترات المرتبطة بالقضايا الإعلامية قد تنعكس أحيانًا على أعصابه، ما يشكل عبئًا إضافيًا على عمله داخل مكتب المحاماة.

