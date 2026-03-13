إعلان

خالد أبو بكر: المحاماة حياتي والإعلام مجرد شغف

كتب : حسن مرسي

12:13 ص 13/03/2026

الإعلامي خالد أبو بكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر بشكل قاطع أي نية للترشح لأي منصب عام أو نقابي، وعلى رأسها منصب نقيب المحامين، مؤكدًا أنه حسم هذا القرار منذ فترة طويلة وأعلنه مرارًا وتكرارًا.

وشدد على أن المحاماة تمثل 99% من حياته واهتماماته، بينما يرى في الإعلام مساحة شغف فقط يعبر من خلالها عن آرائه وقناعاته الشخصية بحرية كاملة.

وقال "أبو بكر"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، إنه لا يسعى من ظهوره الإعلامي إلى تحقيق مكاسب مادية أو أهداف سياسية، مشيرًا إلى أن العمل العام لا يستهويه على الإطلاق، ولن يغير رأيه في هذا الشأن حتى آخر يوم في حياته.

وأكد أن المحامي الناجح يجب ألا يسمح لأي مؤثرات خارجية بأن تطغى على عمله الأساسي، معترفًا بأن نقطة ضعفه الوحيدة هي الإعلام، ليس من حيث استنزاف الوقت كونه شخصًا شديد التنظيم، وإنما من ناحية الضغط العصبي والتوتر.

وأوضح أن المحاماة والإعلام مهنتان تتطلبان جهدًا فكريًا وذهنيًا كبيرًا، وأن الانفعالات والتوترات المرتبطة بالقضايا الإعلامية قد تنعكس أحيانًا على أعصابه، ما يشكل عبئًا إضافيًا على عمله داخل مكتب المحاماة.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص رسميًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد أبو بكر قيب المحامين لمحاماة لإعلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حفظة القرآن والأمهات المثاليات.. مواطن مسيحي يكرم المتميزين في دهب -صور
أخبار وتقارير

حفظة القرآن والأمهات المثاليات.. مواطن مسيحي يكرم المتميزين في دهب -صور
الدولار يصعد مجددًا.. المصانع تدرس رفع الأسعار والأسواق تترقب (نشرة رمضان
أخبار وتقارير

الدولار يصعد مجددًا.. المصانع تدرس رفع الأسعار والأسواق تترقب (نشرة رمضان
وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص رسميًا
أخبار وتقارير

وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص رسميًا
يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد قيادة شباب برشلونة لنهائي الكأس
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد قيادة شباب برشلونة لنهائي الكأس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون على أمريكا
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري