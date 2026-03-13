كشف منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي–حالًا"، تفاصيل البداية العملية لمشروع توزيع التكاتك بالتقسيط، موضحًا أن أول عملية بيع تمت في 15 مارس 2010 بسعر 13,500 جنيه للتوك توك الواحد.

وقال "نخلة"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار"، إنه في ذلك الشهر وحده تم بيع 37 مركبة توك توك في الحوامدية و27 في شبرا الخيمة، ليصبح المجموع 64 مركبة، مؤكدًا أن هذا النجاح كان نتيجة دراسة دقيقة للمنطقة والسوق.

وأضاف أن الشركة واجهت تحديات كبيرة في سنواتها الأولى، حيث كانت تحقق أرباحًا محدودة جدًا، مؤكدًا أن سنة 2010 شهدت تحقيق ربح 75 ألف جنيه فقط رغم أن الشركة كانت في البداية تخسر.

وتابع نخلة: "كان حلم حياتي أن أقلبها من خسارة إلى مكسب، وأول مليون جنيه حقيقي مسكتها في إيدي سنة 2014 بعد توزيع الأرباح، ما اعتبره إنجازًا مهمًا في مسار الشركة.

وتطرق منير نخلة، إلى تأثير الثورة المصرية في 2011 على أعمال الشركة، موضحًا أن الفترة كانت صادمة، إذ تعطلت الاتصالات وتأثرت جميع الفروع.

وأشار إلى أنه كان لديهم 30 إلى 40 فرعًا، وكان الجميع قلقًا بشأن مصير الأعمال، مؤكدًا أنه اتخذ خطوات سريعة لمعالجة الوضع، مثل تغيير أرقام الهواتف ووضع خطة للطوارئ للتعامل مع الظروف الاستثنائية.

وأكد أن نص فبراير كان أصعب شهر، لكن مع حلول الصيف بدأت الأمور تتحسن، قائلًا: "على الصيف ابتدينا نجري".

وأشار إلى أن التجربة علمته أهمية التخطيط السريع والصبر والمثابرة في تحويل الأزمات إلى نجاحات، مؤكدًا أن العمل في ظل الظروف السياسية الصعبة علمه كيفية اتخاذ القرارات السريعة والتكيف مع المتغيرات.

