نوع مكسرات يساعد على التفكير بشكل أسرع- تناوله على الإفطار

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ريدينج أن تناول الجوز على الإفطار قد يساعد على التفكير بشكل أسرع.

ولكن تأثيره لا يظهر مباشرة بل بعد حوالي 6 ساعات، مما يعني أنه قد يكون مفيدا بشكل خاص للتركيز وأداء المهام الذهنية في فترة ما بعد الظهر.

وأظهرت الدراسة أن تناول الجوز في الصباح يؤدي إلى سرعة رد الفعل في مهام التفكير المعقدة على مدار اليوم، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وشارك 32 شاباً (أعمارهم بين 18 و30 عاماً) في هذه التجربة المحكمة، وزاروا المختبر مرتين.

واحتوت الوجبتان على نفس السعرات الحرارية، مع أن وجبة إفطار الجوز وفرت، على نحو فريد، أحماض أوميغا 3 الدهنية ومركبات نباتية تُسمى البوليفينول.

وبعد الإفطار، أكمل المشاركون اختبارات معرفية في بداية الدراسة، ثم مرة أخرى بعد ساعتين و4 و6 ساعات.

التفكير السريع مقابل الذاكرة الأفضل

وأظهرت الاختبارات أنه في المهام التي تقيس القدرات العقلية مثل: التركيز واتخاذ القرار والتحكم في الانفعالات، استجاب المشاركون بشكل أسرع باستمرار بعد تناول الجوز مقارنةً بوجبة الإفطار المحكمة.

وكشفت نتائج الذاكرة عن نمط غير متوقع، ففي اختبارات تعلم الكلمات، كان أداء المشاركين أسوأ بعد ساعتين من تناول الجوز مقارنةً بوجبة الإفطار المرجعية.

ومع ذلك، انعكس هذا الوضع تماماً بعد مرور 6 ساعات، حيث أظهر آكلو الجوز فجأةً قدرة تذكر أفضل من المجموعة المرجعية.

ووفرت فحوصات الدماغ أدلة إضافية حول هذه التأثيرات. حيث أظهر من تناولوا الجوز نشاطاً أقوى في نطاقات موجات دماغية محددة، ما يشير إلى مستويات مختلفة من المشاركة الذهنية أثناء المهام.

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