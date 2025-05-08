تناول كوبًا من هذا المشروب يعوضك عن نقص فيتامين "د" طبيعيًا.. احرص عليه

كتبت - نرمين ضيف الله

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين “د” أو تبحث عن طريقة طبيعية لتعزيزه، فالحل بسيط ولذيذ أكثر مما تتوقع.

وفي هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم جمعة، أخصائي الباطنة والأطفال، إن تناول كوب من الزبادي مع مزيج من عسل النحل والمكسرات يُعد وصفة غذائية متكاملة تمنح الجسم دفعة فعالة لتعزيز امتصاص هذا الفيتامين الحيوي.

لماذا هذا المزيج مفيد لفيتامين “د”؟

وأوضح في تصريح خاص لـ”مصراوي”، أن الزبادي أو كوب الحليب يُعد مصدرًا داعمًا، فبالرغم من أن الزبادي لا يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين “د” بطبيعته، فإن بعض أنواعه المدعّمة به تسهم في تلبية احتياجات الجسم، خاصة عند تناوله بانتظام.

عسل النحل يعزّز الامتصاص

وأضاف أن العسل الطبيعي يحتوي على إنزيمات ومضادات أكسدة تساعد في تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين “د”، عند تناوله مع مصادره الغذائية.

المكسرات غنية بالدهون الصحية

وأشار إلى أن إضافة مكسرات مثل الجوز واللوز يساهم في امتصاص فيتامين “د” بكفاءة أعلى، كما أن هذا الخليط لا يقتصر فقط على فيتامين “د”، بل يحتوي أيضًا على البروتين، الكالسيوم، الزنك، والمغنيسيوم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لبدء يومك بطاقة وحيوية.

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