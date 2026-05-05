لقي طفلان مصرعهما، خلال الساعات الماضية إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بقرية أنطونيادس التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بالقرية، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق.

وأسفر الحريق عن وفاة الطفلين عمار وأسماء ياسر عبدالمطلب الجعفراوي، 7 و5 أعوام، في الحادث المأساوي الذي أثار حالة من الحزن بين الأهالي في محافظة كفر الشيخ.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، فيما تم إخطار الجهات المختصة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.